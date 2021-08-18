В мире наблюдается активный рост инфляции, и ситуация в любой момент может ухудшиться. Такое мнение высказал российский экономист Михаил Хазин, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на YouTube-канал «Закон и порядок».
Как отметил эксперт, инфляция обусловлена многолетней политикой США в отношении количественного смягчения – в Вашингтоне печатали новые деньги, которые вливались в экономику для роста деловой активности.
Однако Хазин указал на то, что в действительности триллионы долларов направились сразу на биржу, а не в реальный сектор. Так, большое число частных инвесторов приобрели на эти средства ценные бумаги и акции уже в тот момент переоценённых компаний.
Этот привело к перегреву рынка, указал Хазин. Такая ситуация несет в себе риски разрушения рынка в любой момент, считает эксперт. Из-за ожидаемой быстрой коррекции ожидается настоящий обвал экономики. Он привел в пример ситуацию, которая произошла в США в конце 20-х годов прошлого века – началась Великая депрессия. Он не исключил повторения истории.
Недавно Хазин в эфире YouTube-канала «Аврора» заявил, что в России все еще наблюдается стремительное ухудшение социально-экономической и общественно-политической обстановки. Текущие тенденции повлекут за собой обвал всей нынешней системы, указал он.