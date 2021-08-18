В мире наблюдается активный рост инфляции, и ситуация в любой момент может ухудшиться. Такое мнение высказал российский экономист Михаил Хазин, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на YouTube-канал «Закон и порядок».

Как отметил эксперт, инфляция обусловлена многолетней политикой США в отношении количественного смягчения – в Вашингтоне печатали новые деньги, которые вливались в экономику для роста деловой активности.

Однако Хазин указал на то, что в действительности триллионы долларов направились сразу на биржу, а не в реальный сектор. Так, большое число частных инвесторов приобрели на эти средства ценные бумаги и акции уже в тот момент переоценённых компаний.

Этот привело к перегреву рынка, указал Хазин. Такая ситуация несет в себе риски разрушения рынка в любой момент, считает эксперт. Из-за ожидаемой быстрой коррекции ожидается настоящий обвал экономики. Он привел в пример ситуацию, которая произошла в США в конце 20-х годов прошлого века – началась Великая депрессия. Он не исключил повторения истории.