Пока вы спали: В Европе назрел бунт против США

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В Европе назрел бунт против США

В ЕС опасаются миграционного коллапса из-за вывода американский войск из Афганистана и захвата страны радикальным движением «Талибан»*. В частности, канцлер Германии Ангела Меркель предложила оказывать гуманитарную поддержку тем странам, которые готовы принимать афганских беженцев на своей территории, чтобы не допустить их приезда в Европу, пишет News.ru.

При этом эксперты отмечают, что внезапный вывод американских войск из Афганистана и падение официального правительства стали ударом для проамериканских сил в Европе. На фоне этого ЕС может начать разрабатывать собственную внешнюю и оборонную политику, считая США ненадежным союзником.

Европе предрекли окончание эпохи дешевого газа

За последний год газ в Европе вырос в цене почти на 1000% (до $580 за 1000 кубометров), а в Восточной Азии — на 500%. Эксперты отмечают, что уже можно говорить о завершении эпохи дешевого газа, пишут «Известия».

По данным аналитиков, на повышение стоимости газа влияют восстановление экономики, рост цен на выбросы CO2 в Европе и нежелание инвесторов вкладываться в разработку новых месторождений. Ситуация с ценами на газ должна стабилизироваться к весне будущего года, однако их падения к кризисным уровням ждать не стоит, уверены они.

«Талибан»* перевоплощается в чиновников

Члены террористического движения «Талибан»* сделали ряд заявлений по поводу возвращения Афганистана к мирной жизни, пообещав, в частности, что женщины смогут работать, а производство наркотиков и наркоторговля в стране будут прекращены. Об этом пишет «Коммерсант».

Несмотря на то, что новые власти еще не закрепились юридически, с ними уже готовы вести переговоры Россия, Китай и Пакистан. При этом одна из провинций Афганистана – Панджшер – все еще продолжает сопротивление «Талибану»*. Уроженец этой провинции бывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех объявил себя и.о. главы государства.

*Движение признано террористическим и запрещено в России

Бывший министр ДНР обвинен в мошенничестве

Пресненский суд Москвы оставил под стражей бывшего министра доходов и сборов самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Тимофеева, который вместе с бизнесменом Игорем Сосновским обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщает «Коммерсант».

По версии следствия, они обещали бывшему главе «Рэйлтрансхолдинга» Сергею Шпаку за 5 млн долларов добиться прекращения его уголовного преследования по делу о хищении у компании «ВЭБ-лизинг» около 1,8 млрд рублей.

Абитуриенты пожаловались на новые правила поступления в вузы

В этом году в России изменились правила приема заявлений в вузы. В частности, нет второй волны зачислений, когда можно было подать заявление в другие учебные заведения с более низким проходным баллом. Вчерашние школьники вынуждены были принимать решение в последние минуты и бороться с обвалом сайтов некоторых вузов, пишут «Известия».