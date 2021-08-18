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Украина заявила о готовности обсудить с Россией только один вопрос по Крыму

Lenta.ru
58 минут назад

В рамках саммита Крымская платформа, который пройдет в Киеве 23 августа, Украина готова обсуждать с Россией только вопрос — о «деоккупации» Крымского полуострова и его возращение в состав республики. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает сообщает «Українськi Новини».

Украина захотела обсудить с РФ один вопрос по Крыму
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, это единственная возможная тема для обсуждений с российской стороной. Глава МИД отметил, что Украина не направляла России официального приглашения к участию в саммите, однако готова к конструктивному диалогу с российскими властями.

Кулеба добавил, что, к сожалению, эта инициатива является односторонней.

«Она [Россия] сразу категорически отвергла любую возможность взаимодействия с Крымской платформой, хотя мы не против», — сказал он.

28 июля Кулеба заявил, что саммит «Крымская платформа» станет беспрецедентным событием в контексте противодействия «российской угрозе». Он добавил, что в мероприятии примут участие представители 40 стран и международных организаций на уровне президентов, премьер-министров и глав парламентов.

В России инициативу украинских властей резко раскритиковали. Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков указал на то, что предстоящий саммит «Крымская платформа» является актом дипломатической агрессии в отношении России.

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Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.

Экономика,Владимир Бобков,Дмитрий Кулеба,МИД,ЕС,
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