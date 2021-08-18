"В ближайшей перспективе рост цен на продукты замедлится, потому что у нас сезон урожая. В стране созревают овощи и фрукты. Соответственно, рост цен замедлится просто по сезонным причинам. Может быть, статистика нам даже нарисует перед выборами снижение общего уровня цен. Такое бывало в предыдущие годы. В реальности этого, конечно, не произойдет, но, безусловно, инфляция замедлится. Начиная где-то с октября, она возобновит свой рост как по сезонным причинам, так и по макроэкономическим.



Главной причиной роста цен является произвол монополий. Очень легко сравнить, сколько стоит картошка у производителей, и сколько стоит та же самая картошка в магазине за четыре километра от производителя. Достаточно много людей подробно рассказывали, как торговые сети в разы накручивают цены. В разы.



Сегодня большинству на батон хлеба пока хватает. Есть порядка 13% (18 с небольшим миллионов россиян), которым, по официальным данным, не хватает денег на еду. Но понятно, что на "пайку бомжа", как говорили в советское время, то есть на четвертинку черного хлеба, пакет молока и на дольку чеснока, у людей денег все равно хватает", - заявил экономист.