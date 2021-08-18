Мишустин закрыл три порта для иностранных судов

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил закрыть три порта в Сахалинской области для захода иностранных судов.
"Закрыть для оказания услуг и захода иностранных судов морские порты Александровск-Сахалинский (Сахалинская область), Москальво (Сахалинская область) и Поронайск (Сахалинская область)", - сказано в распоряжении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Порт Александровск-Сахалинский расположен на побережье Японского моря, осуществляет навигацию с апреля по декабрь. По данным Росморпорта, с сентября 2014 года включен в перечень морских портов, открытых для захода иностранных судов.
Морской порт Москальво расположен на побережье Охотского моря. Перспективы развития морского порта Москальво связаны с освоением нефтегазовых шельфовых проектов острова Сахалин. Осуществляет навигацию с июня по ноябрь.