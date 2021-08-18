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Мишустин поручил закрыть для иностранных судов три порта на Сахалине

ТАССиещё 1
36 минут назад

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил закрыть три порта в Сахалинской области для захода иностранных судов.

Мишустин закрыл три порта для иностранных судов
Фото: ТАССТАСС

"Закрыть для оказания услуг и захода иностранных судов морские порты Александровск-Сахалинский (Сахалинская область), Москальво (Сахалинская область) и Поронайск (Сахалинская область)", - сказано в распоряжении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Порт Александровск-Сахалинский расположен на побережье Японского моря, осуществляет навигацию с апреля по декабрь. По данным Росморпорта, с сентября 2014 года включен в перечень морских портов, открытых для захода иностранных судов.

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Порт Поронайск находится в центральной части острова Сахалин в заливе Терпения Охотского моря, в устье реки Поронай. Там осуществляется круглогодичная перевалка грузов. Порт является единственным терминалом на восточном побережье Сахалина, имеющим пункт пропуска через государственную границу.

Морской порт Москальво расположен на побережье Охотского моря. Перспективы развития морского порта Москальво связаны с освоением нефтегазовых шельфовых проектов острова Сахалин. Осуществляет навигацию с июня по ноябрь.

Экономика,Михаил Мишустин,
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