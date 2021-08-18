Украина получит 1 млрд долларов от МВФ

«В нашем прогнозе мы ставили около 1 миллиарда долларов в этом году и так же на следующий год. Мы ожидаем, что и в этом году мы можем получить транш, и в следующем году мы сможем продлить программу на шесть месяцев и получить еще один транш», - сказал Николайчук агентству Reuters.