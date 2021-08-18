Украина получит 1 млрд долларов от МВФ

Украина рассчитывает получить от Международного валютного фонда (МВФ) около миллиарда долларов в 2021 году. Об этом сообщил заместитель главы Национального банка Украины Сергей Николайчук, передает «Лента.ру».
Ожидается, что такую же сумму МВФ передаст Украине в 2022 году.
«В нашем прогнозе мы ставили около 1 миллиарда долларов в этом году и так же на следующий год. Мы ожидаем, что и в этом году мы можем получить транш, и в следующем году мы сможем продлить программу на шесть месяцев и получить еще один транш», - сказал Николайчук агентству Reuters.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил МВФ за решение предоставить более 2,7 млрд долларов безвозмездной помощи. Кроме того, украинский президент заявил о том, что Киев продолжает внедрять реформы для получения нового транша в рамках текущей программы stand-by.
Сергей Николайчук ранее говорил, что по плану второй транш по программе stand-by должен составить 700 млн долларов, но Украина рассчитывает получить больше, потому что до этого пропустила несколько траншей. Дискуссия с фондом на тему суммы транша запланирована на сентябрь.
Совет управляющих МВФ в начале июня 2020 года одобрил новую программу поддержки Украины на полтора года общим объемом в 5 миллиардов долларов. Первый транш в 2,1 млрд долларов страна уже получила.