Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Цена на нефть рекордно упала

Lenta.ruиещё 4
1 час назад

Цена на нефть сорта Brent 19 августа к 10:40 по московскому времени упала до 66,87 доллара за баррель, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Стоимость упала на 1,9 процента и в ходе торгов опускалась даже ниже этого уровня.

Цена на нефть рекордно упала
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Такие значения стали рекордом почти за три месяца: последний раз нефть стоила меньше 67 долларов 24 мая. WTI торгуется на уровне 63,93 доллара за баррель (минус 2,3 процента).

Цены на нефть снижаются в течение нескольких дней на фоне вспышек заболеваемости коронавирусом в мире, которые привели к опасениям по поводу дальнейшего снижения спроса, пишет Reuters. Давление также оказывает укрепление доллара.

11 августа к падению цен привели призывы Вашингтона, который предлагал Организации стран — экспортеров нефти и союзникам нарастить производство для сдерживания роста цен на бензин. По мнению США, увеличения добычи на 400 тысяч баррелей в сутки, о котором договорились участники ОПЕК+, «просто недостаточно».

Экономика,Цена на нефть,Reuters,
27
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители