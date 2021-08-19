Подсчитана польза от «Северного потока-2»

Директор по исследованиям компании Vygon Consulting Мария Белова подсчитала пользу, которую принесет российский экспортный газопровод «Северный поток-2» до конца 2021 года, и объем топлива, который он сможет поставить. Ее оценку приводит РИА Новости.

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По мнению Беловой, до конца года по «Северному потоку-2» удастся поставить в Европу 4-5 миллиардов кубометров газа, что сравнимо с вместимостью крупнейшего подземного хранилища «Газпрома» на континенте.

Подсчеты корректны при условии, что ввод газопровода в эксплуатацию состоится в срок и не будет снова задержан. Изначально он должен был произойти в конце 2019 года, однако его неоднократно переносили из-за противодействия со стороны США и санкций в отношении участников строительства трубопровода.

Также Белова отметила, что поставки по «Северному потоку-2» будут иметь важное значение, поскольку в настоящий момент из-за сбоя в поставках после аварии на заводе структуры «Газпрома» в Новом Уренгое компания вынуждена выбирать газ из европейских хранилищ для соблюдения обязательств перед покупателями.