Встречу Зеленского и Байдена перенесли

Встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена перенесена на 31 августа. Об этом сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

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Трансляция брифинга Кулебы велась на странице МИД в Facebook.

«В связи с расширением элементов программы визита, встреча глав государств Украины и США, президента Байдена и президента Зеленского, состоится 31 августа», — сказал Кулеба.

Он добавил, что украинская и американская стороны договорились о переносе встречи на один день из-за того, что формат встречи будет предусматривать не только встречу делегаций, но и встречу в формате тет-а-тет.

В июле сообщалось, что первый официальный визит Зеленского в Соединённые Штаты состоится 30 августа.