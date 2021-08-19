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Встречу Зеленского и Байдена перенесли на 31 августа

Газета.Ruиещё 7
19 минут назад

Встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена перенесена на 31 августа. Об этом сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Встречу Зеленского и Байдена перенесли
Фото: ReutersReuters

Трансляция брифинга Кулебы велась на странице МИД в Facebook.

«В связи с расширением элементов программы визита, встреча глав государств Украины и США, президента Байдена и президента Зеленского, состоится 31 августа», — сказал Кулеба.

Он добавил, что украинская и американская стороны договорились о переносе встречи на один день из-за того, что формат встречи будет предусматривать не только встречу делегаций, но и встречу в формате тет-а-тет.

В июле сообщалось, что первый официальный визит Зеленского в Соединённые Штаты состоится 30 августа.

В МИД Украины сообщали, что на предстоящих переговорах президента Украины Владимира Зеленского и его американского коллеги Джо Байдена будут обсуждаться три блока вопросов: политические, экономические и вопросы безопасности.

Экономика,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,МИД,
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