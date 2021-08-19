«Единая Россия» предложила запретить въезд в страну русофобам и оскорбляющим ветеранов

«Единая Россия» разработала законопроект, запрещающий въезд в страну иностранцам, проявившим ненависть и вражду к русскоязычному населению или оскорбившим ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, замсекретаря генсовета «Единой России» Александр Хинштейн в Telegram-канале.

Так, партия предлагает закрыть въезд в Россию людям, возбуждающим ненависть, вражду и унижающим граждан по национальному, расовому, религиозному, языковому признакам, оскорбляющим память защитников Отечества и повреждающим воинские захоронения, памятники и другие мемориалы. Также в страну не смогут попасть иностранцы или лица без гражданства, которые распространяют заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы Великой Отечественной войны, о ветеранах, пропагандируют, демонстрируют, изготавливают нацистскую или экстремистскую атрибутику, отрицают факты, установленные приговором Нюренбергского трибунала, и одобряют преступления нацистов.