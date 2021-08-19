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«Единая Россия» предложила запретить въезд в страну русофобам и оскорбляющим ветеранов

Газета.Ru
1 час назад

«Единая Россия» разработала законопроект, запрещающий въезд в страну иностранцам, проявившим ненависть и вражду к русскоязычному населению или оскорбившим ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, замсекретаря генсовета «Единой России» Александр Хинштейн в Telegram-канале.

«Единая Россия» предложила запретить въезд в страну русофобам и оскорбляющим ветеранов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, партия предлагает закрыть въезд в Россию людям, возбуждающим ненависть, вражду и унижающим граждан по национальному, расовому, религиозному, языковому признакам, оскорбляющим память защитников Отечества и повреждающим воинские захоронения, памятники и другие мемориалы. Также в страну не смогут попасть иностранцы или лица без гражданства, которые распространяют заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы Великой Отечественной войны, о ветеранах, пропагандируют, демонстрируют, изготавливают нацистскую или экстремистскую атрибутику, отрицают факты, установленные приговором Нюренбергского трибунала, и одобряют преступления нацистов.

«Изменения вносятся в Федеральный закон «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ»: в части расширения оснований для запрета въезда в Россию. МВД России, как уполномоченный орган, полностью поддерживает нашу концепцию», — уточнил Хинштейн.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания — вплоть до пятилетнего срока заключения — за реабилитацию нацизма и оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны.

Экономика,Александр Хинштейн,Владимир Путин,Единая Россия,Госдума,МВД,
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