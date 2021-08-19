«Считается другом нашего народа»: как Меркель «развела» Украину

Канцлер Германии Ангела Меркель думает только о своем народе, считает украинский экономист. По его мнению, ФРГ в своих интересах «развела» Киев, представившись другом и защитником. В итоге Украина не получила существенной компенсации после потерь из-за запуска «Северного потока — 2», а Германия становится основным транзитером российского газа. Тем временем «Газпром» заявил, что по «Северному потоку — 2» в 2021 году могут поставить 5,6 млрд куб. м газа.

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Канцлер Германии Ангела Меркель «развела» Украину, обеспечив интересы своей страны, считает украинский экономист Юрий Атаманюк.

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«Германия — молодцы, Меркель заслуживает самых лучших оценок со стороны немецкого народа. Она у дурных украинцев забрала весь транзит газа, на котором зарабатывала Украина пять миллиардов ежегодно, на Германию», — сказал он в эфире телеканала «Наш».

Он выразил мнение, что от Германии, как основного газового хаба, будет зависеть энергетическая безопасность Европы. Помимо этого, Атаманюк подчеркнул, что ФРГ обеспечила свои предприятия энергией, гарантировав рост промышленности.

Тем временем Украина вместо большого дохода от транзита получила лишь несколько займов под высокие проценты, отток рабочей силы и рухнувшую промышленность. Экономист подчеркнул, что Меркель — патриот, но только своего народа.

«При этом она, как сильный дипломат, считается миротворцем для Украины и другом украинского народа. То есть развели < > по классике вот полностью», — уверен Атаманюк. Он отметил, что в итоге на Украине еще благодарят и считают партнерами тех, кто «ограбил» страну.

Максимальный транзит российского газа через Украину в Европу был зафиксирован в 1998 году. За год было прокачано 141,1 млрд куб. м. Спустя десятилетие, в 2009-м, транзит упал до 120 млрд кубометров газа. Нынешнее соглашение России и Украины было заключено в 2019 году буквально за сутки до окончания предыдущего договора. Согласно документу, за пять лет (по 2024 год) Россия должна прокачать 225 млрд куб. м топлива: 65 млрд куб. м в 2020-м и по 40 млрд куб. м в 2021–2024 годах. Договор заключен на условиях «качай или плати», то есть в случае недопоставок «Газпром» обязан оплачивать оговоренный объем. В 2020 году «Газпром» прокачал всего 55,8 млрд куб. м (минимум за 30 лет).

В начале июня этого года российский президент Владимир Путин отметил, что Украина сама виновата в малых объемах прокачки газа.

«Они [Украина] сейчас получают от нас за транзит $1,5 млрд в год. Получали бы три, четыре, пять. Сами своими руками все сломали <...> В ближайшие 10 лет объемы поставок на Европу могут возрасти еще плюсом на 50 млрд [кубометров]. Вот, пожалуйста, есть возможность загружать ГТС Украины и в будущем, даже после завершения срока действия нашего контракта на транзит», — сказал Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он обратил внимание, что Москва готова к такому развитию событий, «но нужна добрая воля со стороны наших украинских партнеров».

Гендиректор компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон считает, что для украинского транзита есть несколько угроз: «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Макагон заявил ранее, что проектная мощность газотранспортной системы Украины — 146 млрд куб. м в год, но она была загружена лишь на треть. По мнению главы «Оператора ГТС Украины», из-за запуска «Турецкого потока» страна может потерять еще 15 млрд куб. м транзита, а это объемы, которые шли в Венгрию, Сербию и Хорватию.

«Турецкий поток» — газопровод, протяженностью 930 км. В совокупности его две нитки обеспечивают поставки в Турцию и в европейские страны (через Болгарию, Сербию и Венгрию). Газопровод запустили в январе 2020 года.

Что касается «Северного потока — 2», то это экономический проект России, который предполагает строительство двух ниток газопровода по дну Балтийского моря от России к Германии. Их мощность — 55 млрд куб. м газа в год. США долгое время пытались помешать запуску газопровода. Сначала американские власти заявляли, что Россия может стать монополистом на европейском рынке газа. Благодаря этому Москва обретет дополнительный политический рычаг. Но Владимир Путин неоднократно указывал, что «Северный поток — 2» — исключительно экономический проект, который не будет использован для политического давления.

Помимо этого, Вашингтон обращал внимание, что с завершением строительства газопровода Украина может лишить своего дохода за транзит газа. Для обеспечения гарантий того, что Европа поддерживает Киев и выступает против российского давления, американский президент и канлер Германии заключили в конце июля соглашение. Согласно ему, ФРГ выступает за продление договоренностей между Украиной и Россией о транзите газа на еще максимум 10 лет. Кроме того, Берлин обязался первым выступить за антироссийские санкции в случае давления Москвы при помощи «Северного потока — 2».

По мнению директора по исследованиям Vygon Consulting Марии Беловой, если «Северный поток — 2» будет завершен в срок, то «Газпром» до конца года успеет поставить в Европу порядка «четырех-пяти миллиардов кубометров газа, что сопоставимо с активным объемом ПХГ в Редене (Германия)». Это крупнейшее ПХГ «Газпрома» в Европе, чья емкость составляет 4,2 млрд куб. м газа. Позднее «Газпром» заявил, что по «Северному потоку — 2» в 2021 году могут поставить 5,6 млрд куб. м газа.

В настоящее время Германия является крупнейшим покупателем российского газа. Кроме того, немецкие компании совместно с Группой «Газпром» реализуют «многочисленные проекты», говорится на сайте российской энергетической компании. «В 2018 году Германия установила очередной рекорд покупки российского газа — 58,5 млрд куб. м», — говорится на сайте «Газпрома». Отмечается, что «всего с начала поставок в 1973 г. германским партнерам поставлено более 1 трлн куб. м газа, в том числе 57,01 млрд куб. м. по итогам 2019 года». При этом самой Германии, по итогам 2020 года, в год требуется порядка 93 млрд кубометров газа (в ФРГ синее топливо — второй по важности источник энергии после нефти).

Предполагается, что с полноценным запуском «Северного потока — 2» параллельно с прокачкой газа через «Северный поток» Германия будет получать около 110 млрд кубометров газа в год.