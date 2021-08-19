Китай оставил гонконгцев без пенсий

Китай продолжает подавлять свободу Гонконга и теперь оставил жителей города без возможности получить свои пенсионные сбережения при эмиграции. Желающим уехать из страны по британскому паспорту отказывают в доступе к деньгам и миллиарды долларов на счетах остаются в распоряжении китайского правительства, пишет Bloomberg.

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Недавно британские власти предложили владельцам паспортов British National (Overseas) или BN (O), которые доступны родившимся до 1997 года, когда Гонконг был возвращен Китаю, право переехать в Великобританию. После этого из города уехали тысячи гонконгцев.

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В ответ Пекин перестал признавать эти британские паспорта в качестве действительных официальных документов. Пенсионный фонд Гонконга (MPF) сообщил, что они не могут использоваться для подтверждения отъезда из города и, соответственно, не дают доступа к накопленным средствам. Крупные учреждения вроде HSBC, Manulife, AIA и Sun Life, выполняющие функции трасти (лицензированная компания, уполномоченная законодательством соответствующей юрисдикции владеть и управлять имуществом, переданным в траст — прим. «Ленты.ру»), больше не имеют права передавать деньги тем, кто переехал по паспортам BN (O). Из-за этого многие гонконгцы, переехавшие в Великобританию, остались почти без средств к существованию, не успев обустроиться в новом месте жительства.

«Одной из причин исторического успеха Гонконга была защита частной собственности, свобода капитала», — сказал директор британской благотворительной организации Hong Kong Watch Джонни Паттерсон. По его словам, действия Китая этому препятствуют. «Эта политика MPF, похоже, направлена на то, чтобы остановить как свободное передвижение людей, так и свободное перемещение капитала. И это подрывает ряд характерных черт, которые отличают Гонконг от материка, и тем не менее, в долгосрочной перспективе это улучшит его положение как делового центра», — уверен он.

Британское правительство ожидает, что более 300 тысяч жителей воспользуются паспортом BN (O) для выезда из города, что подвергнет миллиарды долларов риску оказаться «взаперти». Только за первый квартал 2021 года было подано около 30 тысяч заявлений на визу по этим паспортам. Страховые компании заявляют, что у них нет другого выбора, кроме как заблокировать доступ к деньгам пенсионного фонда, и что они обязаны соблюдать местные законы.

Правительство Великобритании предложило гонконгцам переезд и дальнейшую перспективу полного гражданства в ответ на введение Китаем закона о национальной безопасности (https://lenta.ru/news/2020/07/08/hkd/) в автономном городе в июне 2020 года. С тех пор отношения между странами резко ухудшились.

К июню 2021 года из Гонконга уехало 89 200 жителей. Это самая большая убыль населения города за последние шесть десятилетий. Профессор политологии на пенсии Джозеф Ченг, который покинул Гонконг вскоре после введения закона о безопасности, уверен, что китайские власти используют такую политику как «средство дестабилизации Гонконга». «Этих людей считают предателями и беглецами» — утверждает он.

До изменения правил выезда из Гонконга американский финансовый конгломерат Bank of America рассчитывал, что отток накопленных пенсионных средств из-за миграции в Великобританию составит почти семь миллиардов долларов.