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США ввели санкции против россиян из-за Навального

Газета.Ruиещё 6
2 часа назад

Американское министерство финансов ввело экономические санкции против граждан России, которых Вашингтон считает замешанными в инциденте с Алексеем Навальным.

США ввели новые санкции против России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее Великобритания ввела санкции против семи сотрудников ФСБ России.

В августе 2020 года самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда его доставили в больницу. Врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ. Впоследствии Навального перевезли в Германию, где немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы "Новичок". Новость дополняется.

Экономика,Алексей Навальный,ФСБ,Минфин,
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