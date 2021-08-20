"Отношения России и Германии за время пребывания Меркель, прямо скажем, сильно изменились не в лучшую сторону. Но это не обязательно связано с личностями - мир кардинально изменился за этот период. И лидеры стран, в том числе Меркель, пытались к этому приспособиться, как могли. Но зато это один из самых тесных и интенсивных партнеров российского руководства. По активности коммуникаций из всех западных лидеров, наверное, германские руководители, в частности Меркель, - это наиболее важные партеры, собеседники. В любые времена - и в благополучные, и наоборот. Я думаю, что Путин это отметит, оценит важность этих коммуникаций на протяжении многих лет.



На время Меркель пришелся кардинальный разворот политики. И дело не в ней, а в том, что та идея о месте России в западном мире, в мире, который строился по западноцентричной схеме, изменилась радикально. Когда Меркель стала канцлером, были надежды и ожидания, что Россия станет частью какой-то западноцентричной системы. Довольно скоро стало понятно, что этого не будет. А потом и сама эта система начала деформироваться, и Россия двинулась в совершенно другом направлении. Тут дело не в том, кто руководил Германией или Россией, а именно в достаточно объективных обстоятельствах и исторических процессах. Так что просто это выпало на ее эпоху. Конечно, сейчас почти ничего не осталось от той модели отношений с Германией, которую видели в самом начале двадцать первого века - очень тесного переплетения и конструктивного, взаимовыгодного сотрудничества. И экономического, и политического. Сейчас об этом говорить смешно. В то же время, как показывает длительная историческая ретроспектива, что бы ни происходило между Россией и Германией в разные исторические эпохи, все равно есть некое притяжение, которое берет вверх в определенный момент. Я думаю, что и здесь возьмет, но это будет уже не при Меркель", - сказал эксперт.