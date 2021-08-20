Политолог, главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов прокомментировал "Рамблеру" предстоящий визит канцлера ФРГ Ангелы Меркель для переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Лукьянов не стал возлагать больших ожиданий на переговоры Путина с Меркель, которая планирует покинуть пост немецкого канцлера после сентябрьских выборов в бундестаг. Он отметил, что визит пройдет в "дружественно-ностальгической атмосфере".
"Это финальный визит Меркель, прощальный и суммирующий. Меркель уходит. И было бы странно с ней начинать серьезные и долгосрочные разговоры. И она уже в этом не заинтересована, а самое главное - это бессмысленно, потому что через два месяца будет другое правительство, возможно, несколько другой курс. Думаю, что визит пройдет в дружественно-ностальгической атмосфере", - заявил политолог.
Говоря о сотрудничестве России и Германии в период пребывания Меркель на посту канцлера, Лукьянов отметил, что отношения двух стран "сильно изменились не в лучшую сторону". Однако, по словам политолога, это в большей степени было связано с кардинальными изменениями в мировой политике, нежели с личностью самой Меркель.
"Отношения России и Германии за время пребывания Меркель, прямо скажем, сильно изменились не в лучшую сторону. Но это не обязательно связано с личностями - мир кардинально изменился за этот период. И лидеры стран, в том числе Меркель, пытались к этому приспособиться, как могли. Но зато это один из самых тесных и интенсивных партнеров российского руководства. По активности коммуникаций из всех западных лидеров, наверное, германские руководители, в частности Меркель, - это наиболее важные партеры, собеседники. В любые времена - и в благополучные, и наоборот. Я думаю, что Путин это отметит, оценит важность этих коммуникаций на протяжении многих лет.
На время Меркель пришелся кардинальный разворот политики. И дело не в ней, а в том, что та идея о месте России в западном мире, в мире, который строился по западноцентричной схеме, изменилась радикально. Когда Меркель стала канцлером, были надежды и ожидания, что Россия станет частью какой-то западноцентричной системы. Довольно скоро стало понятно, что этого не будет. А потом и сама эта система начала деформироваться, и Россия двинулась в совершенно другом направлении. Тут дело не в том, кто руководил Германией или Россией, а именно в достаточно объективных обстоятельствах и исторических процессах. Так что просто это выпало на ее эпоху. Конечно, сейчас почти ничего не осталось от той модели отношений с Германией, которую видели в самом начале двадцать первого века - очень тесного переплетения и конструктивного, взаимовыгодного сотрудничества. И экономического, и политического. Сейчас об этом говорить смешно. В то же время, как показывает длительная историческая ретроспектива, что бы ни происходило между Россией и Германией в разные исторические эпохи, все равно есть некое притяжение, которое берет вверх в определенный момент. Я думаю, что и здесь возьмет, но это будет уже не при Меркель", - сказал эксперт.
Ранее сообщалось, что Ангела Меркель в последний раз посетит Москву в ранге канцлера ФРГ для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Это будет первая встреча лидеров с начала пандемии COVID-19, отметили в пресс-службе Кремля. По подсчетам немецкого издания Süddeutsche Zeitung, это 20-й визит Меркель в Россию в качестве главы правительства ФРГ.