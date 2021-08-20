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Что случится с рублем после встречи Путина и Меркель

Лера Букина
1 час назад

Встреча президента России Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель не должна сильно повлиять на стоимость акций «Газпрома» и курс российской валюты. Об этом заявил инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов, передает «Прайм».

Что случится с рублем после встречи Путина и Меркель
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

Напомним, что встреча двух сторон проходит в пятницу, 20 августа, в Москве. После сентябрьских выборов в Бундестаг Меркель уйдет в отставку. Также у канцлера запланирован визит на Украину 22 августа.

«Это прощальный визит, и дальнейшую политику Германии в отношении России будут определять другие люди», — отметил Суверов.

Однако, по словам эксперта, Меркель повлияла на завершение строительства газопровода «Северный поток 2», что оказало помощь «Газпрому» в сохранении средств, потраченных на проект.

«Для российского валютного рынка также позитивно сохранение контактов на высшем уровне между РФ и западными лидерами, что снижает вероятность новых антироссийских санкций. Поэтому определённую психологическую поддержку рублю визит Меркель все же окажет», — подчеркивает Суверов.

В сентябре в Германии пройдут выборы в Бундестаг, по итогам которых будет сформировано новое правительство и избран канцлер. Им станет кандидат от партии, которая наберет больше голосов и создаст самую крупную фракцию в новом парламенте. Меркель еще в 2018 году заявила, что нынешний срок на посту канцлера станет для нее последним и что она уйдет в отставку после выборов в сентябре 2021 года.

Экономика,Сергей Суверов,Ангела Меркель,Владимир Путин,Газпром,Бундестаг,
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