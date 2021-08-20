Что случится с рублем после встречи Путина и Меркель

Напомним, что встреча двух сторон проходит в пятницу, 20 августа, в Москве. После сентябрьских выборов в Бундестаг Меркель уйдет в отставку. Также у канцлера запланирован визит на Украину 22 августа.

В сентябре в Германии пройдут выборы в Бундестаг, по итогам которых будет сформировано новое правительство и избран канцлер. Им станет кандидат от партии, которая наберет больше голосов и создаст самую крупную фракцию в новом парламенте. Меркель еще в 2018 году заявила, что нынешний срок на посту канцлера станет для нее последним и что она уйдет в отставку после выборов в сентябре 2021 года.