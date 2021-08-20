Когда закончится автомобильный кризис

Примерно в I квартале 2022-го ожидается завершение кризиса глобальной автомобильной промышленности, заявил NEWS.ru сообщил партнёр аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто.

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Он указал на годовую продолжительность этого кризиса. По словам специалиста, он возник из-за острого дефицита электронных компонентов, в частности чипов. Данный фактор затронул всю технологическую отрасль, включая производство компьютерной техники.

«На кризисную ситуацию повлияла авария на японском заводе по производству микросхем. До этого на долю местной компании приходилось до 16% от общего числа выпущенных в мире чипов. В свою очередь инцидент повлёк за собой цепную реакцию в Азиатско-Тихоокеанском регионе», - отметил Моржаретто.

Также он считает, что столь непростое положение с чипами не должно значительно повлиять на общую прибыль российского производителя АвтоВАЗ по итогам текущего года.

«В компании с потерей европейского рынка постараются переориентировать продажу продукции в новые регионы. При этом внутренний спрос на модели по-прежнему будет существенным, однако на общую выручку повлияет невозможность покрыть его объёмы из-за просевших производственных мощностей», — подчеркнул эксперт.

По словам Моржаретто, Россия лишилась советских позиций в производстве электронных компонентов. В настоящее время страна не имеет необходимых ресурсов для того, чтобы быть одним из ведущих игроков на рынке чипов.