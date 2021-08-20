Осталось 15 километров: Путин анонсировал скорое завершение "Севпотока-2"

Строительство газопровода «Северный поток – 2» близится к завершению, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель.

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По словам президента, осталось уложить 15 км газопровода по морю.

Российский лидер назвал попыткой ввести в заблуждение заявления о том, что «Северный поток – 2» является политическим проектом. Прежде всего, по словам Путина, газопровод на 2 тысячи километров короче, чем путь с украинским транзитом.

Путин также отметил, что выбросы при транзите газа через «Северный поток – 2» будут в разы ниже, чем при поставках через территорию Украины.