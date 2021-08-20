Осталось 15 километров: Путин анонсировал скорое завершение "Севпотока-2"

Строительство газопровода «Северный поток – 2» близится к завершению, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель.
По словам президента, осталось уложить 15 км газопровода по морю.
Российский лидер назвал попыткой ввести в заблуждение заявления о том, что «Северный поток – 2» является политическим проектом. Прежде всего, по словам Путина, газопровод на 2 тысячи километров короче, чем путь с украинским транзитом.
Путин также отметил, что выбросы при транзите газа через «Северный поток – 2» будут в разы ниже, чем при поставках через территорию Украины.
При этом российский президент пообещал исполнить все обязательства России по контракту на транзит газа с Украиной и выразил готовность осуществлять транзит после 2024 года. По словам Путина, объем и сроки контрактов будут зависеть от потребностей Евросоюза.