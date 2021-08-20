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Украина ввела санкции против судей в Крыму и СМИ

Деловая газета "Взгляд"
41 минуту назад

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввел персональные санкции против судей в Крыму, представителей российского военного командования, СМИ, а также внефракционного депутата Верховной рады Андрея Деркача, заявил секретарь ведомства Алексей Данилов.

Украина ввела санкции против судей в Крыму
Фото: EPAEPA

«В данном решении есть представители, которые находятся на оккупированной территории Крыма, это те судьи, которые судят незаконно граждан Украины. Это генералитет и службы разведки РФ, это СМИ, которые зарегистрированы в Крыму, на временно оккупированной Донецкой и Луганской области», – приводит ТАСС слова Данилова.

Он уточнил, что перечень «довольно большой», с ним можно будет ознакомиться после выхода соответствующего указа президента Владимира Зеленского.

Напомним, правительство Украины подготовило два пакета санкций к гражданам, которых Киев обвиняет в причастности к «преследованию гражданского населения в Крыму», в список планируют включить 70 россиян.

Зеленский: 100 тысяч российских военных стоят у наших границ

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях на три года в отношении ряда физлиц, в том числе россиян, юрлиц, и Wildberries. До этого Зеленский ввел в действие санкции против российских бизнесменов. А также подписал указ о применении санкций в отношении десятков российских банков, а также против Центрального республиканского банка Донецкой народной республики и Государственного банка Луганской народной республики.

Экономика,Андрей Деркач,Алексей Данилов,Владимир Зеленский,Верховная Рада,Правительство Украины,ИТАР-ТАСС,
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