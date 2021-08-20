Байден издал позволяющий вводить санкции против "Севпотока-2" указ

Президент США Джо Байден издал указ, который позволяет вводить санкции против «определенных энергетических проектов» РФ, передает РИА «Новости».

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Байден сообщил Конгрессу, что указ позволит главам Госдепартамента или Минфина накладывать экономические ограничения в связи с «определенными энергетическими проектами» России, в том числе газопроводом «Северным поток — 2». Байден отметил, что документ направлен на поддержание энергобезопасности Европы.

Позже госсекретарь Энтони Блинкен объявил о санкциях в отношении двух граждан России и одного судна из-за «Северного потока — 2».