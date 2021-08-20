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Байден издал позволяющий вводить санкции против "Севпотока-2" указ

Вероника Полынина
1 час назад

Президент США Джо Байден издал указ, который позволяет вводить санкции против «определенных энергетических проектов» РФ, передает РИА «Новости».

Байден издал позволяющий вводить санкции против "Севпотока-2" указ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Байден сообщил Конгрессу, что указ позволит главам Госдепартамента или Минфина накладывать экономические ограничения в связи с «определенными энергетическими проектами» России, в том числе газопроводом «Северным поток — 2». Байден отметил, что документ направлен на поддержание энергобезопасности Европы.

Позже госсекретарь Энтони Блинкен объявил о санкциях в отношении двух граждан России и одного судна из-за «Северного потока — 2».

Осталось 15 километров: Путин о завершении "Севпотока-2"

Ранее Германия и США объявили о сделке, которая позволит запустить газопровод «Северный поток – 2» в работу без введения дополнительных санкций. Замгоссекретаря США Виктория Нуланд сообщила, что, согласно договоренностям, Германия обязалась добиваться от Брюсселя рестрикций против Москвы, если Россия будет использовать экспорт энергоресурсов как инструмент влияния на европейские государства.

Экономика,Энтони Блинкен,Виктория Нуланд,Джозеф Байден,Минфин,Госдеп США,РИА Новости,
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