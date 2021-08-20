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Талибы, Украина, "Северный поток-2": что обсудили Путин и Меркель

Вероника Полынина
56 минут назад

Президент России Владимир Путин назвал диалог с канцлером Германии Ангелой Меркель откровенным, содержательным и нацеленным на компромисс, сообщает ТАСС.

Талибы, Украина, "Северный поток-2": что обсудили Путин и Меркель
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На пресс-конференции после переговоров Путин впервые прокомментировал переход Афганистана под власть движения «Талибан» (запрещено в РФ), предрек выход Украины из минских соглашений и подтвердил готовность Москвы продолжить транзит газа в Европу через Украину после 2024 года.

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Путин признал, что движение «Талибан» контролирует почти всю территорию Афганистана, и призвал исходить из этих реалий.

«Что касается операции [НАТО] в Афганистане, то успешной ее назвать, конечно, нельзя. Но не в наших интересах топтаться сейчас на этом месте и говорить об этом как о каком-то провале», - отметил Путин.

Меркель, в свою очередь, заявила, что для Берлина приоритет - оказание помощи людям, которые сотрудничали с Германией на протяжении 20 лет операции НАТО. Им необходимо помочь покинуть Афганистан.

Путин оценил взятие Афганистана талибами

Российский лидер обратился к Ангеле Меркель, которая 22 августа посетит Украину, повлиять на украинские власти для выполнения ими всех обязательств по урегулированию ситуации в Донбассе.

«Складывается впечатление, что киевские власти отказались от мирного решения конфликта в Донбассе», - заявил Путин.

Он добавил, что принятие Киевом закона о переходном периоде в Донбассе «будет означать фактический выход Украины в одностороннем порядке из минского процесса».

Меркель согласилась, что «нормандскому формату» не удалось добиться своих целей, но призвала обходиться с ним бережно, так как это единственный политический формат для обсуждения спорных вопросов.

Говоря о «Северном потоке – 2», Владимир Путин заявил, что до конца строительства осталось проложить 15 км трубы по морю.

Он также заявил о готовности осуществлять транзит газа в Европу после 2024 года.

«Но мы должны понять - на какой срок, в каком объеме, а для этого мы должны получить ответ в том числе от наших европейских партнеров: сколько же они готовы у нас закупать?» - отметил Путин.

Меркель заявила, что Берлин чувствует свою ответственность за сохранение транзита.

Канцлер Германии также подняла тему приговора Алексею Навальному. Она назвала его «неприемлемым» и призвала немедленно освободить оппозиционера. Владимир Путин, в свою очередь, напомнил, что Навальный осужден «не за свою политическую деятельность, а за криминальное правонарушение в отношении иностранных партнеров».

Экономика,Алексей Навальный,Ангела Меркель,Владимир Путин,Талибан,НАТО,ИТАР-ТАСС,
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