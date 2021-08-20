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В Великобритании захотели работать с талибами

News.ru
30 минут назад

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон готов работать с представителями движения «Талибан» (запрещено в России) для решения дипломатического и политического решения кризиса в Афганистане, сообщает Sky News.

Великобритания заявила о готовности работать с талибами
Фото: ReutersReuters

Я хочу заверить людей, что мы продолжим искать политические и дипломатические решения по ситуации в Афганистане и, конечно, если понадобится, будем работать с «Талибаном», — сказал политик в ходе заседания чрезвычайного комитета по ситуации в Афганистане.

По его словам, заявлениям талибов можно верить и надеется, что они сделают всё, что обещают. Джонсон заявил, что позиция Великобритании, Франции, США, Германии и Нидерландов в отношении «Талибана» не изменилась. Западные политики намерены оценивать талибов новых властей Афганистана «по их действиям», а не по словам. Глава британского правительства отметил, что ситуация в Афганистане «становится лучше», и власти видят стабилизацию в аэропорту Кабула.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался о перспективах признания «Талибана». По его словам, это будет зависеть от того, насколько талибы будут действовать в соответствии со своими заявлениями, заверениями и обещаниями.

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«Талибан» заявил о полном контроле над Афганистаном после 15 августа. Это произошло, после того как боевики без единого выстрела взяли Кабул. Официальный представитель группировки заявил, что в стране были окончены боевые действия. Президент страны Ашраф Гани сбежал в Объединённые Арабские Эмираты.

Экономика,Ашраф Ахмадзай,Борис Джонсон,Сергей Лавров,Талибан,Sky News,
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