Великобритания заявила о готовности работать с талибами

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон готов работать с представителями движения «Талибан» (запрещено в России) для решения дипломатического и политического решения кризиса в Афганистане, сообщает Sky News.

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Я хочу заверить людей, что мы продолжим искать политические и дипломатические решения по ситуации в Афганистане и, конечно, если понадобится, будем работать с «Талибаном», — сказал политик в ходе заседания чрезвычайного комитета по ситуации в Афганистане.

По его словам, заявлениям талибов можно верить и надеется, что они сделают всё, что обещают. Джонсон заявил, что позиция Великобритании, Франции, США, Германии и Нидерландов в отношении «Талибана» не изменилась. Западные политики намерены оценивать талибов новых властей Афганистана «по их действиям», а не по словам. Глава британского правительства отметил, что ситуация в Афганистане «становится лучше», и власти видят стабилизацию в аэропорту Кабула.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался о перспективах признания «Талибана». По его словам, это будет зависеть от того, насколько талибы будут действовать в соответствии со своими заявлениями, заверениями и обещаниями.