«Это, ребята, враги». Лукашенко рассказал о непростой ситуации в Белоруссии

Общественно-политическая ситуация в республике во многом стабилизировалась, но «расслабляться не приходится», заявил 20 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его оценкам, закулисная война Запада против Минска никогда не прекратится. Политик вручил в пятницу награды силовикам, поблагодарив их за то, что они «сделали за последний год для страны». Белорусский лидер назвал их «той стеной, о которую разбился мутный поток мнимых демократических ценностей, навязываемых силой». Подробнее о выступлении Лукашенко — в материале «Газеты.Ru».

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Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что общественно-политическая ситуация в республике во многом стабилизировалась, но остается непростой. Такое мнение он высказал в ходе вручения госнаград представителям силовых структур в пятницу, 20 августа.

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"Сегодня общественно-политическая ситуация во многом стабилизировалась, но остается непростой. И расслабляться не приходится", - приводит его слова агентство "БелТА". - Если вы заметили, я очень часто повторяю фразу: если уже после операций, которые вы провели в последнее время, кто-то там - очумевшие, обезумевшие, заблудшие - не поняли и ведут себя по-прежнему, это, ребята, враги. Какие еще нужны доказательства того, что они хотели сделать - перевернуть страну, уничтожить государство, сделать нас рабами", - утверждает Лукашенко.

"Мы это доказали с помощью вас и прежде всего благодаря вам. Что еще им непонятно? Если действуют по-прежнему, вопреки той логике, которая сложилась в последнее время в обществе, это - враги. Не дай бог война - мы их увидим с повязками, которые носили коллаборанты и полицаи в годы немецко-фашистской оккупации Белоруссии", - добавил глава республики.

Награды из его рук на торжественной церемонии получили 28 человек, среди которых представители КГБ, МВД, Госсекретариата Совета безопасности и Госпогранкомитета - все они несли службу во время прошлогодних протестных акций. "Я сегодня могу лично поблагодарить вас за службу. Сказать спасибо за то, что вы сделали за последний год для нашей страны. Показав высокий профессионализм, вы не дрогнули в минуту опасности. Вы выстояли. Как наши деды в победном 1945-м. Говорю это без лишнего пафоса, - обратился Лукашенко к лауреатам. - Как всегда говорят, большое видится на расстоянии. Пройдет еще немного времени, и вы, кто не осознал, четко осознаете, что мы совершили в прошлом году. И особенно все то, что вы сделали после тех событий. Это более тонкая, аккуратная, но не менее опасная и совершенная работа".

По его словам, серьезную обеспокоенность вызывают риски и вызовы, исходящие из глобального информационного пространства. "Идет информационная война. И здесь все средства хороши. И нам надо противостоять этому", - указал он.

Суть протестов

Лукашенко заявил, что суть произошедших в прошлом году протестов оппозиции ясна, как и мотив дестабилизации ситуации в Белоруссии.

"Материальный интерес - поделить и распродать народную, государственную собственность. И глубоко наплевать им на то, что у многих белорусов жизненный уровень значительно упадет", - считает он.

По его словам, "те, кто кукловодит местными коллаборантами, хорошо понимают, что Беларусь - ключ ко всему постсоветскому пространству". "Точно так же, как и страны Центральной Азии - Таджикистан, Узбекистан и отчасти Туркменистан - сейчас стали очень важны для постсоветского пространства в связи с событиями в Афганистане", - пояснил Лукашенко. Он добавил, что силовики "прекрасно посвящены в ситуацию и события", происходящие с августа прошлого года, когда в стране начались массовые протесты против объявленных результатов выборов. "Нам казалось: ну все — победили, дальше будет спокойно. А нет, ничего подобного", - констатировал белорусский президент.

Закулисная война

"За годы независимости мы привыкли к тому, что живем в спокойной, красивой и обустроенной стране, что белорусы могут трудиться под мирным небом. При этом скрытая война против Беларуси со стороны так называемого коллективного Запада никогда не прекращалась и не прекратится. Вы это знаете не хуже меня", - указал белорусский лидер.

Западные страны никогда не прекратят давление и закулисную войну против белорусского государства, добавил он.

"Враги Белоруссии не гнушаются буквально ничем. Однако они просчитались. Люди в погонах остались верны народу и своему долгу. Да и подавляющее большинство белорусов не поддержало этот блицкриг", - утверждает он. По его словам, силовики были "той стеной, о которую разбился мутный поток мнимых демократических ценностей, навязываемых силой". "Вот так могло быть с нами!" События в Афганистане продемонстрировали "истинную сущность западной демократии", полагает Лукашенко.

Он призвал белорусов извлечь из этого уроки. "Они показали свое лицо. Вот так могло быть с нами, если бы они этот блицкриг в прошлом году осуществили. А потом народ через несколько лет их бы вышвырнул оттуда, и некоторые бы цеплялись за шасси самолета, чтобы отсюда улететь. Поэтому из этого надо извлекать уроки и учить наше население и наш народ", - заявил белорусский президент.

Выборы, протесты, санкции

Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов, спровоцировавших несанкционированные массовые акции протеста, которые в том числе подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции координируются из-за границы.