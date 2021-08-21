Какие компании попали под санкции США против «СП – 2»

Новые санкции США, направленные против строительства газопровода «Северный поток – 2», вводятся в отношении двух фирм, следует из сообщения минфина США.

Санкции затрагивают страховую фирму «Константа», компанию «Нобилити» и два предположительно связанных с ней судна. В обновленный санкционный список попали суда снабжения «Остап Шеремета» и «Иван Сидоренко». Общее число физических и юридических лиц в списке санкций по газопроводу достигло 23, оператора проекта Nord Stream 2 AG среди них нет, передает РИА «Новости».