Бостонский университет подсчитал, что война в Афганистане обошлась Соединенным Штатам в колоссальные 2 триллиона 261 миллиард долларов с момента вторжения 2001 года, включая 933 миллиарда долларов на военные расходы, 296 миллиардов долларов на выплаты ветеранам и 530 миллиардов долларов на погашение процентов по кредитам

Фото: Reuters Reuters

В отличие от войн прошлого века, когда расходы покрывались увеличением налогов или выпуском военных облигаций, «войны с терроризмом в Ираке и Афганистане почти полностью финансируются за счет кредита», — подчеркивается на сайте Fortune.

Видео дня

По словам экономиста из Бостонского университета Хейди Пельтье, которая опубликовала исследование на эту тему в 2020 году, только сумма выплат по процентам составит более триллиона долларов.

По словам Пельтье, 40% американских ценных бумаг принадлежат иностранным государствам, и не обязательно их союзникам. Один из крупнейших военных конкурентов страны, Китай, владеет почти 16% военного долга США, уступая только Японии (17%).

Что еще хуже, эффективность большей части расходов, в результате которых страна оказалась в долгах, вызывает большие подозрения. Во-первых, это 88 миллиардов долларов, вложенных Соединенными Штатами в обучение и оснащение афганской армии, которая не оказала сопротивления войскам «Талибана» (запрещенного в РФ) в их наступлении.

Официально афганская армия могла рассчитывать на 300 000 военнослужащих, но, по словам американского военного источника, власти страны искусственно завысили цифры, чтобы увеличить счет, оплачиваемый Соединенными Штатами.

По словам одного из дипломатов, в афганской армии было «46 фантомных батальонов по 800 человек в каждом». В последние годы многие солдаты регулярной армии присоединились к талибам, которые гарантировали им прощение в обмен на прекращение боевых действий. Таким образом, многие тонны боеприпасов, поставленных американцами, попали в руки самих талибов.