В случае ужесточения западными странами экономической политики и повышения ключевых ставок рубль может обвалиться до исторического минимума, заявил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин, сообщает URA.RU.
Финансист считает, что один доллар может достичь отметки 80 рублей, если власти остальных стран прибегнут к сдерживанию роста цен, то есть к ужесточению инфляционной политики. Так, стоимость нефти может упасть, а инвесторы могут уйти из рискованных отраслей, в частности из рублевых активов. Бабин не исключил и другого сценария – позитивного. В случае укрепления цен в ближайшем будущем доллар может не измениться в цене и даже ослабнуть до 72 рублей и ниже.
В США заявляли об отсутствии планов повышать ключевую ставку до 2023 года.
Как заявил недавно сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский, причины резкого обвала российского рубля – дешевеющая нефть и сильный доллар. Он отметил, что переломным для доллара и рисковых активов, каковым является рубль, стало заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США. По его словам, пока инвесторы «переваривают тон» ФРС, в ближайшие дни инициатива останется на стороне долларовых быков, а рубль будет нести дальнейшие убытки