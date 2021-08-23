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Рубль может обвалиться до исторического минимума

Лера Букина
1 час назад

В случае ужесточения западными странами экономической политики и повышения ключевых ставок рубль может обвалиться до исторического минимума, заявил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин, сообщает URA.RU.

Рубль может обвалиться до исторического минимума
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Финансист считает, что один доллар может достичь отметки 80 рублей, если власти остальных стран прибегнут к сдерживанию роста цен, то есть к ужесточению инфляционной политики. Так, стоимость нефти может упасть, а инвесторы могут уйти из рискованных отраслей, в частности из рублевых активов. Бабин не исключил и другого сценария – позитивного. В случае укрепления цен в ближайшем будущем доллар может не измениться в цене и даже ослабнуть до 72 рублей и ниже.

В США заявляли об отсутствии планов повышать ключевую ставку до 2023 года.

Как заявил недавно сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский, причины резкого обвала российского рубля – дешевеющая нефть и сильный доллар. Он отметил, что переломным для доллара и рисковых активов, каковым является рубль, стало заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США. По его словам, пока инвесторы «переваривают тон» ФРС, в ближайшие дни инициатива останется на стороне долларовых быков, а рубль будет нести дальнейшие убытки

Экономика,Дмитрий Бабин,ФРС,РИА Ura.ru,
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