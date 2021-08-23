Рубль может обвалиться до исторического минимума

Финансист считает, что один доллар может достичь отметки 80 рублей, если власти остальных стран прибегнут к сдерживанию роста цен, то есть к ужесточению инфляционной политики. Так, стоимость нефти может упасть, а инвесторы могут уйти из рискованных отраслей, в частности из рублевых активов. Бабин не исключил и другого сценария – позитивного. В случае укрепления цен в ближайшем будущем доллар может не измениться в цене и даже ослабнуть до 72 рублей и ниже.