Эксперт: биткоин скоро превысит $60 тысяч

Цена биткоина в ближайшем будущем может превысить 60 тысяч долларов, однако, вероятно, сначала он подвергнется коррекции до уровней 40-45 тысяч долларов. Об этом заявил ведущий аналитик инвестиционного оператора 8848 Invest Виктор Першиков, сообщает «Прайм». В понедельник, 23 августа, стоимость главной криптовалюты преодолела отметку в 50 тысяч долларов впервые с 15 мая.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По словам эксперта, нынешнее повышение стоимости произошло за счет институциональных участников. Об этом свидетельствует негативная динамика роста открытого интереса за последний месяц, отмечает эксперт. Биткоин не может резко возрасти, поскольку аккумуляция за счет крупных участников рынка происходит дольше, чем за счет мелких, подчеркнул Першиков.

Видео дня

«В этой связи я предлагаю внимательно наблюдать за ростом числа открытых позиций (уровнем открытого интереса): всплеск розничных «маржинальных» игроков вызовет резкий рост цены и последующую коррекцию. С технической точки зрения, для того чтобы стоимость BTC превысила уровень 60 тысяч долларов, необходима локальная коррекция к уровням 40-45 тысяч долларов, что пока рассматривается мною как основной сценарий», — подчеркнул специалист.

Он назвал ситуацию на рынке цифровых финансовых активов положительной на фоне роста альткоинов. Это сигнал о том, что участники рынка хотят покупать средне- и низкокапитализированные токены и криптовалюты.

На цены влияет и скорый запуск криптовалютного сервиса для пользователей из Великобритании. Его запустит PayPal. На цены также оказывает воздействие постепенное повышение хешрейта до значений, которые были зафиксированы в 2021 году перед «великой миграцией майнеров» из Китая в другие регионы.