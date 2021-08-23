Иран отказался возвращать России $500 млн долга

Власти Ирана отказываются выплатить России $500 млн долга за работы по строительству атомной электростанции (АЭС) «Бушер-2». Согласно заверениям иранской стороны, всему виной санкции США, которые заблокировали деньги Тегерана в японских и южнокорейских банках, рассказал РИА «Новости» посол РФ в Иране Леван Джагарян. Ранее стало известно, что российские АЭС застрахуют от катастроф на 2 трлн рублей.

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«К сожалению, урегулировать вопрос с иранской задолженностью по АЭС "Бушер" пока не удалось. < > Тем не менее, персонал на АЭС "Бушер" продолжает работать в штатном режиме», — заявил посол РФ в Иране Леван Джагарян.

В июне вице-президент Ирана по атомной энергетике, руководитель Организации по атомной энергии страны Али Акбар Салехи говорил, что Тегеран задолжал России 500 млн за работы по созданию АЭС «Бушер-2». Кроме того, иранская сторона не заплатила РФ за топливо для «Бушер-1».

Строительство АЭС «Бушер» началось ещё в 1974 году, но достроить её получилось только к 2010-му при непосредственном участии России. В сентябре 2011 года первый блок подключили к сети, а его официальная передача Ирану состоялась в сентябре 2013-го. Сейчас РФ поставляет топливо, необходимое для работы реактора.

«Росатом» строит в Иране вторую очередь АЭС «Бушер» (второй и третий энергоблоки) суммарной мощностью 2100 МВт. 10 ноября 2019 года начались работы по заливке бетона в рамках возведения второго энергоблока.