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Урожай пшеницы в России может понизиться

Fertilizer Daily
44 минуты назад

В нынешнем году урожай пшеницы в России может составить 76,2 млн. тонн, что на 0,2 млн. тонн меньше нежели ожидалось ранее, прогнозирует центр «СовЭкон». Прогноз пересмотрен на фоне низкой урожайности яровой пшеницы в Поволжье и в центре, что стало следствием жаркой и сухой июльской погоды.

Урожай пшеницы в России может понизиться
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как считают эксперты, «единственной неизвестной переменной в настоящее время является урожайность в Сибири и на Урале, где уборка яровой пшеницы еще не началась». По их прогнозу, урожайность будет немного выше средней по Сибири и значительно ниже средней по пострадавшему от засухи Уралу.

Регионы Западной Сибири выглядят средне или чуть хуже среднего, но восточные, как и год назад, намного лучше среднего. Обильные дожди в последние недели существенно улучшили условия для выращивания сельскохозяйственных культур в Сибири.

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