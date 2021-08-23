Стало известно о резком росте поставок российского газа в Европу

За последний отчетный час объемы прокачки газа по газопроводу «Ямал – Европа» выросли в два раза – до 2,7 кубометра в час после падения на фоне пожара на Уренгойском заводе в начале августа. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные немецкого газотранспортного оператора Gascade.
По данным оператора, с 16.00 по 17.00 мск прокачка газа выросла до 2,7 миллиона кубометров в час, в то время как в предыдущие три дня она составляла около 1,5 миллиона кубометров в час.
Поставки газа по газопроводу временно падали более чем в два раза на фоне пожара на Уренгойском заводе по подготовке конденсата к транспорту "Газпрома", который произошел 5 августа. Так, в день аварии они сократились вдвое - с 1,9-2,1 миллиона кубометров газа в час до 1 миллиона. Затем объемы несколько увеличивались и снова снижались до уровней, близких к показателям после аварии.