Стало известно о резком росте поставок российского газа в Европу

За последний отчетный час объемы прокачки газа по газопроводу «Ямал – Европа» выросли в два раза – до 2,7 кубометра в час после падения на фоне пожара на Уренгойском заводе в начале августа. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные немецкого газотранспортного оператора Gascade.

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По данным оператора, с 16.00 по 17.00 мск прокачка газа выросла до 2,7 миллиона кубометров в час, в то время как в предыдущие три дня она составляла около 1,5 миллиона кубометров в час.