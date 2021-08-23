В понедельник вступило в силу антикризисное распределение специальных прав заимствования (456 млрд SDR) от Международного валютного фонда. Речь идет о сумме, эквивалентной $650 млрд. Россия получила $17,48 млрд. О том, что такое SDR и как Москва может их использовать, — в материале «Газеты.Ru».

23 августа Россия получила $17,48 млрд от Международного валютного фонда в виде специальных прав заимствования (SDR) в рамках антикризисного распределения средств фонда. Об этом пишет РБК.

В понедельник вступило в силу распределение SDR среди стран — участниц МВФ на 456 млрд SDR (эта сумма эквивалентна $650 млрд). Совет управляющих фонда одобрил его в начале августа. РФ может добавить эти средства к своим резервам или оказать помощь другим странам.

«Прививка для мировой экономики»

Предложения выпустить дополнительные SDR в объеме не менее $500 млрд впервые обсуждались весной прошлого года, на пике первой волны пандемии. Выделение средств должно помочь странам восстановиться после пандемии, повысив ликвидность международных резервов. Около $275 млрд из новых резервов получили развивающиеся страны, в том числе $25 млрд выделено государствам СНГ и Грузии.

SDR России, полученные при допэмиссии, составляют 3% от международных резервов страны - по этому показателю РФ занимает седьмое место среди стран постсоветского пространства. Наибольшая доля допэмиссии в международных резервах среди стран бывшего СССР — у Таджикистана (18,6%, SDR на $236 млн), Белоруссии (12,3%, $923 млн) и Украины (9,6%, $2,72 млрд). Права заимствования были распределены между странами-членами фонда пропорционально квотам.

Совет управляющих МВФ утвердил допэмиссию SDR в начале августа. Эквивалент $275 млрд был направлен развивающимся странам и государствам с формирующимся рынком. Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева отмечала, что утвержденное распределение SDR стало самым крупным в истории фонда.

«Это историческое решение — самое крупное распределение SDR в истории МВФ и прививка для мировой экономики во время беспрецедентного кризиса. Распределение SDR послужит на благо всех стран-членов», — объясняла Георгиева.

МВФ ожидает, что глобальная экономика в этом году вырастет на 6%, в следующем — на 4,9%. Общая оценка на этот год не изменилась, для развивающихся стран прогноз снижен на 0,4 процентного пункта до 6,3%. По России прогноз повышен на 0,6 п.п. на этот год — до 4,4%, но снижен на 0,7 п.п. на 2022-й — до 3,1%.

Что такое SDR

Специальные права заимствования (Special Drawing Rights, SDR) — искусственно созданное средство платежных расчетов МВФ, не имеющее физической формы. Валютный курс SDR ежедневно определяется на основе обменных курсов корзины валют — доллара, евро, иены, британского фунта и юаня. В обращении сейчас находятся 204 млрд SDR (эквивалентно примерно $290 млрд), новый раунд доводит общее количество до 660 млрд SDR. В предыдущий раз МВФ выпускал SDR на $250 млрд в 2009 году, чтобы помочь мировой экономике справиться с последствиями глобального финансового кризиса.

Допэмиссия SDR распределена пропорционально квотам стран в МВФ — по сути, их долям в капитале фонда. Самая большая квота у США — 17,4%, у России — 2,71%. Размер определяется исходя из формулы, учитывающей ВВП страны, показатели платежного баланса и уровень международных резервов.

SDR были введены в 1968 году и должны были выполнять функцию доллара и золота в резервах центрального банка. Сперва SDR называли «бумажным золотом», и их первоначальная стоимость была установлена равной $1. «Специальные права заимствования не смогли вытеснить доллар, ведь он намного полезнее для центральных банков, поскольку является популярным активом для инвестиций и его можно использовать при интервенциях на валютном рынке. Действительно, сегодня SDR в значительной степени остается неактуальной валютой за пределами конкретных операций МВФ», — отмечает портал elitetrader.ru.

Как можно использовать резервы SDR

Поскольку SDR не считаются физическим активом, их нужно конвертировать, чтобы иметь возможность использовать за пределами внутренних транзакций с МВФ. Страны-участницы вправе продавать и покупать SDR, занимать, одалживать, отдавать в залог, обмениваться в рамках механизма свопов или получать в виде пожертвований. В отличие от кредитных программ МВФ само по себе распределение SDR не несет за собой условий и обязательств.

У стран есть несколько способов монетизировать SDR. Один из них — обменять на твердую валюту. «Для этого нужно заключить добровольное двустороннее соглашение со страной, которая согласится такую валюту предоставить», — пояснила главный экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец. Второй распространенный способ — получить валютное финансирование по кредитной программе МВФ. В обмен на финансовую поддержку фонд потребует выполнения определенных условий от страны-участницы.

Как Россия может распорядиться средствами

Георгиева ранее заявляла, что ожидает от стран с большими квотами добровольного перераспределения SDR в пользу более бедных государств.

SDR на сумму $17,48 млрд поступают в распоряжение «политически нейтрального» института (Банк России). Однако это достаточно «политизированный» вопрос, поскольку речь идет о возможном канале помощи другим странам — такое решение могут принять власти страны, указала Донец. «Такой практики раньше не было, поэтому сложно сказать, в чьей компетенции находятся такие решения», — добавила она.

По оценкам экспертов, у РФ потенциально три сценария использования SDR. Базовый — Банк России добавит их к своим международным резервам, составляющим около $594 млрд. Из них на SDR до нынешнего распределения приходилось около $7 млрд, следует из данных ЦБ.

Еще один вариант — Москва присоединится к инициативе международного сообщества о добровольном перераспределении SDR от более богатых стран в пользу бедных. «России дополнительные резервы объективно не нужны, а участие в многосторонней программе помощи бедным странам может быть выгодно с точки зрения международного позиционирования», — полагает главный экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ. У такого перераспределения может быть целевое назначение — например, на вакцину от коронавируса для государств третьего мира, считает профессор кафедры международных финансов МГИМО Валентин Катасонов.

Кроме того, Россия может предоставить SDR для поддержки находящейся под санкциями Белоруссии (в долг или безвозмездно) или твердую валюту в обмен на полученные Минском SDR. Второй вариант более вероятен, считает Донец. По ее оценкам, передача российских SDR для увеличения белорусских резервов «сопряжена с политическими и репутационными издержками», хотя технических помех для нее нет.

«Москве нужно оценить степень безопасности такой компоненты валютных резервов, как SDR. Вероятно, риск санкций по внутренней валюте МВФ ниже, чем по долларам и евро, поэтому теоретически Россия может вступить в такую сделку с Белоруссией», — полагает Катасонов.

Кто не получит помощь от МВФ

Согласно правилам МВФ, он взаимодействует только со странами-членами (всего их 190), чьи правительства признаны международным сообществом. В числе изгоев оказались Венесуэла, Мьянма и Афганистан.

Эти три страны могли бы получить новые SDR в общем объеме более $6 млрд, но пока эти резервные средства заморожены.