Во сколько обойдутся государству обещанные Путиным выплаты

Выплаты пенсионерам по 10 тысяч рублей обойдутся государству в 420-430 млрд рублей, подсчитал замдиректора по науке Института социального анализа и прогнозирования Юрий Горлин.

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«Численность пенсионеров в Российской Федерации на сегодняшний день – около 42,3–42,4 млн человек. Соответственно, если все пенсионеры будут охвачены выплатой, общая сумма составит порядка 420–430 млрд рублей», - сказал Горлин агентству «Прайм».

По его словам, несмотря на то, что сумма достаточно большая и составляет порядка 5% от годовых расходов на пенсионные выплаты, она не станет обременительной для пенсионной системы в будущем.

Накануне президент России Владимир Путин на встрече с представителями партии «Единая Россия» предложил дополнительно разово выплатить всем пенсионерам страны в этом году по 10 тысяч рублей.

«На мой взгляд, эта выплата в 10 тысяч рублей должна коснуться всех категорий пенсионеров: и работающих, и неработающих, и военных пенсионеров, которые получают пенсии по соответствующим ведомствам - Минобороны, МВД, МЧС», - сказал президент.