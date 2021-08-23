Украина сообщила о получении "отличного подарка" от МВФ

23 августа директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева объявила о начале распределения SDR в 650 млрд долларов, в рамках которого Украина пропорционально своей квоте в фонде получает свыше 2,7 млрд в долларовом эквиваленте.

Напомним, что страны могут продавать и покупать SDR, занимать, одалживать, отдавать в залог, обмениваться в рамках механизма свопов или получать в виде пожертвований. Для обмена SDR на валюту нужно заключить соглашение со страной, которая согласится на такой обмен, или же получить валютное финансирование по кредитной программе МВФ. Страны могут добавить SDR к имеющимся международным резервам или распорядиться иным способом, например, пожертвовать в пользу более нуждающихся стран.