Украина сообщила о получении "отличного подарка" от МВФ

Украина получила от Международного валютного фонда (МВФ) 2,7 млрд долларов в виде специальных прав заимствования (SDR) по программе антикризисного распределения средств фонда. Об этом сообщила заместитель главы Национального банка страны (НБУ) Екатерина Рожкова.
«Сегодня 1,9 миллиарда СПЗ (SDR) поступили на счет Украины в МВФ! Отличный подарок ко Дню Независимости! Слава Украине!» - написала Рожкова в Facebook.
По нынешнему курсу, 1,9 млрд SDR составляет примерно 2,7 млрд долларов.
23 августа директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева объявила о начале распределения SDR в 650 млрд долларов, в рамках которого Украина пропорционально своей квоте в фонде получает свыше 2,7 млрд в долларовом эквиваленте.
Напомним, что страны могут продавать и покупать SDR, занимать, одалживать, отдавать в залог, обмениваться в рамках механизма свопов или получать в виде пожертвований. Для обмена SDR на валюту нужно заключить соглашение со страной, которая согласится на такой обмен, или же получить валютное финансирование по кредитной программе МВФ. Страны могут добавить SDR к имеющимся международным резервам или распорядиться иным способом, например, пожертвовать в пользу более нуждающихся стран.