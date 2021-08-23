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Украина сообщила о получении "отличного подарка" от МВФ

Вероника Полынина
56 минут назад

Украина получила от Международного валютного фонда (МВФ) 2,7 млрд долларов в виде специальных прав заимствования (SDR) по программе антикризисного распределения средств фонда. Об этом сообщила заместитель главы Национального банка страны (НБУ) Екатерина Рожкова.

Украина сообщила о получении "отличного подарка" от МВФ
Фото: ReutersReuters

«Сегодня 1,9 миллиарда СПЗ (SDR) поступили на счет Украины в МВФ! Отличный подарок ко Дню Независимости! Слава Украине!» - написала Рожкова в Facebook.

По нынешнему курсу, 1,9 млрд SDR составляет примерно 2,7 млрд долларов.

23 августа директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева объявила о начале распределения SDR в 650 млрд долларов, в рамках которого Украина пропорционально своей квоте в фонде получает свыше 2,7 млрд в долларовом эквиваленте.

Эксперт рассказал, куда РФ направит $18 млрд от МВФ

Напомним, что страны могут продавать и покупать SDR, занимать, одалживать, отдавать в залог, обмениваться в рамках механизма свопов или получать в виде пожертвований. Для обмена SDR на валюту нужно заключить соглашение со страной, которая согласится на такой обмен, или же получить валютное финансирование по кредитной программе МВФ. Страны могут добавить SDR к имеющимся международным резервам или распорядиться иным способом, например, пожертвовать в пользу более нуждающихся стран.

Экономика,Кристалина Георгиева,Международный валютный фонд,
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