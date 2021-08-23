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На «Крымской платформе» предложили новые санкции против России

Деловая газета "Взгляд"
47 минут назад

Участники саммита «Крымская платформа» планируют рассмотреть введение политических, дипломатических и ограничительных мер против России из-за Крыма, сообщил украинский МИД.

На «Крымской платформе» предложили новые санкции против РФ
Фото: ТАССТАСС

«Участники международной «Крымской платформы» решили... рассмотреть введение дальнейших политических, дипломатических и ограничительных мер в отношении Российской Федерации, если это предусмотрено правовой системой каждого участника платформы, согласно соответствующим процедурам, когда это будет необходимо, и если действия России того потребуют», – цитирует заявление украинского ведомства РИА «Новости».

В этой декларации отмечается, что «Крымская платформа» создана как консультационный и координационный формат для «мирного прекращения временной оккупации Россией Крыма и для восстановления контроля Украины».

Напомним, 23 августа в украинской столице проходит инициированный Украиной саммит «Крымская платформа», на котором обсудят вопрос «возвращения» Киеву контроля над Крымом. Как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, в саммите примут участие 44 страны и международные организации.

Зеленский пригласил Россию на «Крымскую платформу»

Зеленский в ходе саммита «Крымская платформа» заявил, что с 23 августа начался «обратный отсчет времени до освобождения» полуострова, и пообещал сделать все для возвращения республики в состав Украины.

Между тем глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что проведение саммита «Крымская платформа» нелогично, так как у Украины нет шансов и способов вернуть контроль над полуостровом.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

Экономика,Дмитрий Кулеба,Сергей Аксенов,Владимир Путин,МИД,РИА Новости,
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