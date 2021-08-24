Строительство газопровода «Северного потока-2» может завершиться в течение нескольких недель. Об этом РИА Новости рассказал директор департамента экономического сотрудничества российского Министерства иностранных дел Дмитрий Биричевский.

«Проект уже близок к завершению. Осталось буквально несколько недель до физического окончания строительства», - сказал дипломат.

Также глава департамента ведомства добавил, что в Москве надеются на запуск трубопровода до конца года.

«Северный поток - 2» предполагает строительство газопровода мощностью 55 млрд кубометров в год 2 468 км длиной. Он проходит через экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Дании, Швеции и Германии. Трубопровод пролегает по дну Балтийского моря. Против его строительства выступают несколько стран Европы, Украина и США. Последние хотят поставлять в ЕС свой сжиженный природный газ.