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В МИД России назвали сроки завершения строительства «Северного потока-2»

ТК «Звезда»иещё 4
55 минут назад

Строительство газопровода «Северного потока-2» может завершиться в течение нескольких недель. Об этом РИА Новости рассказал директор департамента экономического сотрудничества российского Министерства иностранных дел Дмитрий Биричевский.

«Проект уже близок к завершению. Осталось буквально несколько недель до физического окончания строительства», - сказал дипломат.

Также глава департамента ведомства добавил, что в Москве надеются на запуск трубопровода до конца года.

«Северный поток - 2» предполагает строительство газопровода мощностью 55 млрд кубометров в год 2 468 км длиной. Он проходит через экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Дании, Швеции и Германии. Трубопровод пролегает по дну Балтийского моря. Против его строительства выступают несколько стран Европы, Украина и США. Последние хотят поставлять в ЕС свой сжиженный природный газ.

Изначально трубопровод должны были ввести в эксплуатацию в конце 2019 года. Однако Штаты выступали против строительства данного трубопровода, который был завершен более чем на 95%, и ввели санкции. Завершение строительства пришлось отложить. Однако впоследствии американский лидер Джо Байден признал, что линия санкций против «Северного потока - 2» в данный момент является контрпродуктивной, так как проект близится к завершению.

Экономика,Видео,Джозеф Байден,МИД,ЕС,РИА Новости,
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