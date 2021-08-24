Минтруд назвал самые бедные регионы России

Наиболее бедными регионами России стали Тува, Ингушетия и Кабардино-Балкария. Об этом говорится в данных Минтруда РФ, которые представил замдиректора департамента информационных технологий Андрей Лебедев в ходе пленарной сессии форума «Сообщество».

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Согласно итогам 2020 года, в России числилось 17,8 млн граждан с доходами ниже прожиточного минимума — в процентном соотношении эта цифра составила 12,1%.