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Минтруд назвал самые бедные регионы России

ИА Regnumиещё 2
52 минуты назад

Наиболее бедными регионами России стали Тува, Ингушетия и Кабардино-Балкария. Об этом говорится в данных Минтруда РФ, которые представил замдиректора департамента информационных технологий Андрей Лебедев в ходе пленарной сессии форума «Сообщество».

Минтруд назвал самые бедные регионы России
Фото: ReutersReuters

Согласно итогам 2020 года, в России числилось 17,8 млн граждан с доходами ниже прожиточного минимума — в процентном соотношении эта цифра составила 12,1%.

Отмечается, что наибольший уровень бедности среди российских регионов был зафиксирован в Туве — 34,1,%, Ингушетии — 30% и Кабардино-Балкарской Республике — 24,2%.

Экономика,Андрей Лебедев,Минтруд,
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