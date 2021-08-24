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Эксперт  спрогнозировал рост биткоина до исторического максимума

Лера Букина
27 минут назад

Цена биткоина после прохода отметки в 50 тысяч долларов на этой неделе будет и дальше повышаться. Не исключено, что она достигнет рекордного показателя, заявил 360tv.ru аналитик, эксперт по финансовым рынкам, Дмитрий Голубовский.

Эксперт спрогнозировал рост биткоина до исторического максимума
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Он идет на новый исторический максимум. Тема остается растущей. Фундаментально ничего не изменилось», — подчеркнул аналитик.

По словам Голубовского, хранят большую часть биткоинов сегодня компании, ориентированные на криптовалюту. В этой связи рынок является сильным, он будет лишь укрепляться.

«Макроэкономическая обстановка к этому располагает, потому что деньги печатаются. И Федрезерв (США) это делать не перестанет», — полагает он.

Эксперт предостерег от различных спекуляций с биткоином. Он рекомендует просто покупать криптовалюту и ее держать, если существует доверие к этому рынку.

Цена биткоина в ближайшем будущем может превысить 60 тысяч долларов, однако, вероятно, сначала он подвергнется коррекции до уровней 40-45 тысяч долларов. Об этом заявил ведущий аналитик инвестиционного оператора 8848 Invest Виктор Першиков. Он назвал ситуацию на рынке цифровых финансовых активов положительной на фоне роста альткоинов. Это сигнал о том, что участники рынка хотят покупать средне- и низкокапитализированные токены и криптовалюты.

Экономика,Дмитрий Голубовский,ФРС,Телеканал "360° Подмосковье",
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