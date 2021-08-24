Эксперт  спрогнозировал рост биткоина до исторического максимума

Цена биткоина после прохода отметки в 50 тысяч долларов на этой неделе будет и дальше повышаться. Не исключено, что она достигнет рекордного показателя, заявил 360tv.ru аналитик, эксперт по финансовым рынкам, Дмитрий Голубовский.
«Он идет на новый исторический максимум. Тема остается растущей. Фундаментально ничего не изменилось», — подчеркнул аналитик.
По словам Голубовского, хранят большую часть биткоинов сегодня компании, ориентированные на криптовалюту. В этой связи рынок является сильным, он будет лишь укрепляться.
«Макроэкономическая обстановка к этому располагает, потому что деньги печатаются. И Федрезерв (США) это делать не перестанет», — полагает он.
Эксперт предостерег от различных спекуляций с биткоином. Он рекомендует просто покупать криптовалюту и ее держать, если существует доверие к этому рынку.
Цена биткоина в ближайшем будущем может превысить 60 тысяч долларов, однако, вероятно, сначала он подвергнется коррекции до уровней 40-45 тысяч долларов. Об этом заявил ведущий аналитик инвестиционного оператора 8848 Invest Виктор Першиков. Он назвал ситуацию на рынке цифровых финансовых активов положительной на фоне роста альткоинов. Это сигнал о том, что участники рынка хотят покупать средне- и низкокапитализированные токены и криптовалюты.