Эксперт  спрогнозировал рост биткоина до исторического максимума

Цена биткоина после прохода отметки в 50 тысяч долларов на этой неделе будет и дальше повышаться. Не исключено, что она достигнет рекордного показателя, заявил 360tv.ru аналитик, эксперт по финансовым рынкам, Дмитрий Голубовский.

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«Он идет на новый исторический максимум. Тема остается растущей. Фундаментально ничего не изменилось», — подчеркнул аналитик.

По словам Голубовского, хранят большую часть биткоинов сегодня компании, ориентированные на криптовалюту. В этой связи рынок является сильным, он будет лишь укрепляться.

«Макроэкономическая обстановка к этому располагает, потому что деньги печатаются. И Федрезерв (США) это делать не перестанет», — полагает он.

Эксперт предостерег от различных спекуляций с биткоином. Он рекомендует просто покупать криптовалюту и ее держать, если существует доверие к этому рынку.