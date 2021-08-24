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В Кремле оценили ситуацию с растущими ценами на продукты

News.ruиещё 5
17 минут назад

Кремль позитивно оценивает действия, предпринимаемые правительством России для сдерживания цен на продукты в стране. Слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова приводит ТАСС.

В Кремле оценили ситуацию с растущими ценами на продукты
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ruСергей Лантюхов/NEWS.ru

По его словам, правительство полностью контролирует ситуацию с растущими ценами на продукты, занимаясь этой проблемой на регулярной основе. Песков также отметил, что меры по борьбе с повышением цен разрабатываются согласно прямому поручению президента Владимира Путина. Однако ситуация с ценами на товары и продукты в стране по-прежнему остаётся непростой.

Песков разделил мнение Путина о том, что цены на продукты в РФ растут по нескольким причинам, включая особенности мировой конъюнктуры, а также некоторых внутрироссийских процессов.

Ранее вице-премьер России Виктория Абрамченко сообщила о постепенном снижении цен на овощи в России. По её словам, это стало возможным в том числе и благодаря поддержке властями сельхозпроизводителей.

Экономика,Виктория Абрамченко,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Правительство РФ,ИТАР-ТАСС,
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