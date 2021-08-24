Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Выплаты 10 тысяч пенсионерам: сколько денег выделят из бюджета

Елена Прошина
53 минуты назад

На выплаты пенсионерам и военнослужащим выделят из бюджета около 500 млрд рублей. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 24».

Выплаты 10 тысяч пенсионерам: сколько денег выделят из бюджета
Фото: ТАССТАСС

Как отметил глава ведомства, деньги будут взяты из тех доходов, которые страна получила в текущем году. По его информации, экономика развивается более высокими темпами, чем ранее предполагалось. Дополнительные доходы бюджета в 2021 году оцениваются в 1,6—1,7 трлн руб.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин предложил выплатить российским военнослужащим в среднем по 15 тысяч рублей, а пенсионерам – по 10 тысяч рублей. Соответствующие указы глава государства подписал 24 августа.

Путин пояснил, что правительство страны работает над снижением инфляции до уровня, соответствующего планам развития экономики и социальной сферы.

Экономика,Владимир Путин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители