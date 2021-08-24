Выплаты 10 тысяч пенсионерам: сколько денег выделят из бюджета

На выплаты пенсионерам и военнослужащим выделят из бюджета около 500 млрд рублей. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 24».

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Как отметил глава ведомства, деньги будут взяты из тех доходов, которые страна получила в текущем году. По его информации, экономика развивается более высокими темпами, чем ранее предполагалось. Дополнительные доходы бюджета в 2021 году оцениваются в 1,6—1,7 трлн руб.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин предложил выплатить российским военнослужащим в среднем по 15 тысяч рублей, а пенсионерам – по 10 тысяч рублей. Соответствующие указы глава государства подписал 24 августа.