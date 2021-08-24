В Москве ежедневно открывают 600 новых бизнесов. Это больше, чем до пандемии

В Москве предприниматели ежедневно открывают 600 новых бизнесов — на треть больше, чем в период пандемии коронавируса. По данным Федеральной налоговой службы (ФНС), на 10 августа 2021 года в столице было зарегистрировано более 728 700 индивидуальных предпринимателей (ИП) и компаний. Ровно год назад в Москве действовало 681 300 представителей малого и среднего бизнеса. Данные о новых бизнесах в российской столице озвучил глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин. «До пандемии в городе каждый день открывалось 400–450 новых бизнесов, а сейчас — 600», — сообщил чиновник ТАСС. По сведениям ФНС, в 2020 году свою деятельность в России прекратили 1,54 млн юридических лиц, ИП и фермерских хозяйств — пятая часть всех действующих бизнесов. Показатель стал рекордным с 2014 года. Значительная часть закрытий пришлась на Москву, где исчезло 224 000 компаний. Как подсчитало агентство JLL, за 2020 год в центре Москвы прекратили работу 455 заведений, среди них почти половина (46%) — рестораны и кафе. Также сильно пострадала бьюти-индустрия: с рынка ушло 20% всех легально работающих салонов красоты. Примерно столько же перестало работать фитнес-клубов. Хуже всего дела обстоят у организаторов концертов — ограничения на их проведение и посещение до сих пор не отменены. Ранее певица Земфира пожаловалась , что пандемия уничтожила её профессию и отбила желание выступать вживую. Зато её коллега Сергей Шнуров перенёс учёт своего ИП из Петербурга в столичную налоговую. Чем именно он будет заниматься в качестве московского бизнесмена, пока неизвестно. Фото: Flickr , CC BY-SA 2.0 Ещё ближе к делу — главные новости и самые интересные истории в нашем Telegram-канале .