Госдолг России превысил 20 трлн рублей

Государственный долг РФ по итогам первого полугодия 2021 года вырос на 1,483 трлн рублей и составил 20,4 трлн рублей, или 17,7% ВВП. Такие цифры приводит РИА Новости со ссылкой на аналитическую записку Счётной палаты.

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По предварительным данным, за первое полугодие 2021 года государственный долг Российской Федерации увеличился на 1 483 105,4 млн. рублей, или на 7,8%, и по состоянию на 1 июля 2021 года составил 20 423 507,6 млн. рублей (17,7% прогнозируемого объёма ВВП), — отмечается в документе.

Внутренний долг России увеличился на 1,435 трлн рублей, или на 9,7%, до 16,187 трлн рублей. В общем объёме российского госдолга его доля увеличилась до 79,3% с 77,9%.

Внешний долг за первое полугодие вырос на $1,839 млрд, или на 3,2%, до $58,542 млрд. В рублёвом эквиваленте он увеличился на 47,871 млрд рублей, или на 1,1%, составив 4,237 трлн рублей.

В Счётной палате также подчеркнули, что расходы бюджета страны на обслуживание госдолга за первое полугодие составили 506 млрд рублей. Из них 434,5 млрд пришлись на внутренний долг.