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В Крыму заявили, что организаторам водной блокады не избежать ответственности

Газета.Ru
50 минут назад

Организаторам водной блокады Крыма не удастся уйти от ответственности. Об этом РИА "Новости" рассказал глава комитета по законодательству Госсовета Крыма, замглавы рабочей группы парламента по оценке последствий блокады Сергей Трофимов.

"Есть все процессуальные сроки. Сама доследственная проверка заняла четыре месяца. Дело очень непростое, сложный состав преступления, до сегодняшнего дня не было еще возбуждения уголовного дела по статье "Экоцид", - сказал Трофимов.

Лица, которые будут признаны виновными, должны понимать, что совершенное ими преступление не имеет срока давности, отметил Трофимов.

Накануне было возбуждено уголовное дело об экоциде по факту водной блокады Крыма. По статье 358 УК РФ наказание грозит в виде лишения свободы сроком от 12 до 20 лет.

СК возбудил дело об экоциде из-за водной блокады Крыма

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь - городом федерального значения. В следующем году Крым обратится в ООН из-за водной блокады со стороны Украины.

Экономика,Видео,Сергей Трофимов,ООН,РИА Новости,
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