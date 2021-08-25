Аналитики предсказали острый дефицит автомобилей

Нехватка полупроводников может повлечь за собой сокращение глобального производства автомобилей в 2021 году на 7-9 млн единиц. Такой прогноз сделала консалтинговая компания Boston Consulting Group, пишет РБК.

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В первом квартале этого года снижение объемов производства оценивается примерно в 1,4 млн единиц, во втором — в 2,6 млн единиц. BCG прогнозирует, что в третьем и четвертом кварталах сокращение достигнет 3 - 5 млн единиц.

Ситуация начала ухудшаться еще до пандемии. Она обусловлена спросом со стороны производителей других товаров и воздействием неблагоприятных погодных условий на цепочки поставок, отмечают специалисты. В компании также считают, что ситуация стабилизируется не раньше, чем во втором полугодии 2022 года.

Такая динамика может негативно отразиться на планах развития электротранспорта, указал председатель BCG в России и СНГ, руководитель направления автомобилестроения Владислав Бутенко. В правительстве России ранее на этой неделе сообщили, что на развитие электротранспорта планируется потратить почти 600 млрд рублей, писал «Секрет фирмы».