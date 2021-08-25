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Германия предложила «Северному потоку-2» оспорить проигрыш Европе

Lenta.ruиещё 10
58 минут назад

Nord Stream 2 AG, оператор строительства «Северного потока-2», проиграл в Высшем земельном суде Дюссельдорфа дело об освобождении газопровода от норм обновленной газовой директивы ЕC. Компании предложили оспорить решение в Федеральном суде Германии, пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Германия предложила «Северному потоку-2» оспорить проигрыш Европе
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

При этом суд в Германии не рассматривал вопросы ввода трубопровода в эксплуатацию.

«Будет ли Северный поток-2 введен в эксплуатацию, когда и на каких условиях — это не предмет решения суда», — отмечается в сообщении.

Проигрыш Nord Stream 2 AG в споре с Европой не является вопросом Кремля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что «Северный поток-2» — «исключительно коммерческий проект, международный коммерческий проект», и целью его является энергобезопасность всей Европы.

Ранее Nord Stream 2 AG подал в суд на решение Федерального сетевого агентства Bundesnetzagentur, который не стал освобождать «Северный поток-2» от обновленной газовой директивы ЕС.

Последняя распространяет ранее действовавшие ограничения на приходящие по морю в Европу газопроводы. Их операторы не должны быть подконтрольны добывающей компании. Иначе половина мощности магистрали должна быть зарезервирована под независимых поставщиков. В случае «Северного потока-2» это означает, что прокачка по нему должна быть сокращена в два раза от возможного.

Экономика,Дмитрий Песков,ЕС,РИА Новости,
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