Какие долги накопили страны за 2020 год

Пандемия в 2020 году внесла коррективы в мировую экономику. В частности, внешний долг России за 2020 год вырос на 5418,2 млрд рублей, или на 39,9%, и достиг 18 985,6 млрд рублей (17,8% ВВП), свидетельствуют данные Счетной палаты.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Что касается внутреннего долга, то он увеличился на 4,6 трлн рублей, до 14,791 трлн рублей. По оценке Росстата, на 1 января 2021 года в России было 146 171 015 граждан. Соответственно, на каждого россиянина приходится долг в 130 долларов.

Видео дня

Пандемия также нанесла удар по экономике США. На борьбу с ней власти США выделили очень крупную сумму. Госдолг страны составил 28 триллионов долларов, что превышает ВВП США. Согласно независимым подсчетам, в 2020 году власти закачали в экономику примерно девять триллионов долларов.

На конец 2020 года, население Соединенных Штатов Америки составляло 332 524 270 человек. Так, на каждого американца долг составляет около 85 тысяч долларов США.

За 2 квартала 2020 года госдолг Китая увеличился с 52,9% ВВП до 58,7% ВВП. В юанях увеличение составило почти 5,5 триллионов, а в долларах США примерно 650 миллиардов. Задолженность китайских домохозяйств приблизилась к 60% ВВП. Население Китая на 2021 составляет 1 406 778 200 человек. Так, долг каждого гражданина этой страны достигает примерно 460 долларов США.

В конце первой половины 2020 года общий государственный бюджет Германии (федеральный и земельные) задолжал негосударственному сектору (кредитным учреждениям, а также другим внутренним и иностранным секторам, например, частным компаниям в Германии и за рубежом) 2 108,9 миллиарда евро, что является самым высоким показателем госдолга. Предыдущий рекорд был зафиксирован 31 декабря 2012 года (2 068,3 миллиарда евро). Население Германии на составляет

83 717 506 человек. Так, долг каждого гражданина этой страны достигает примерно 26 300 долларов США.

Внешний государственный долг Таджикистана составил почти 40% ВВП к сентябрю 2020 года по сравнению с 36,6% ВВП в конце 2019 года. Только за первые девять месяцев этого года республика привлекла $369,5 млн кредитных и грантовых средств.