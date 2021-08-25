Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал мировую реакцию на саммит «Крымская платформа». Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

По его словам, за прошедшие с начала форума дни в изданиях нескольких десятков стран вышло более 300 публикаций о мероприятии. Кулеба подчеркнул, что эти цифры продолжают расти, и процитировал несколько заголовков, в которых говорится о требовании Украины по «деоккупации» Крыма и актуализации вопроса о «возвращении» ей полуострова.

При этом реакцию России и российских СМИ на саммит глава МИД назвал «истерической» и заявил, что «там пылает». «Коротко говоря: Слава Украине», — заключил дипломат.

Саммит «Крымская платформа» прошел 23 августа в Киеве. На него прибыли делегаты от 46 стран, в том числе девять президентов. По итогам мероприятия была подписана декларация, в которой участники форума осудили «незаконную аннексию Крыма» и высказались о возможном введении в отношении Москвы новых санкций.