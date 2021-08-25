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На Украине рассказали об «истерической реакции» России на «Крымскую платформу»

Lenta.ru
22 минуты назад

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал мировую реакцию на саммит «Крымская платформа». Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

По его словам, за прошедшие с начала форума дни в изданиях нескольких десятков стран вышло более 300 публикаций о мероприятии. Кулеба подчеркнул, что эти цифры продолжают расти, и процитировал несколько заголовков, в которых говорится о требовании Украины по «деоккупации» Крыма и актуализации вопроса о «возвращении» ей полуострова.

При этом реакцию России и российских СМИ на саммит глава МИД назвал «истерической» и заявил, что «там пылает». «Коротко говоря: Слава Украине», — заключил дипломат.

Саммит «Крымская платформа» прошел 23 августа в Киеве. На него прибыли делегаты от 46 стран, в том числе девять президентов. По итогам мероприятия была подписана декларация, в которой участники форума осудили «незаконную аннексию Крыма» и высказались о возможном введении в отношении Москвы новых санкций.

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Российские власти выступили с критикой «Крымской платформы». В Кремле отметили антироссийский характер саммита и указали на угрозу территориальной целостности страны. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал мероприятие «шабашем», на котором западные страны будут продолжать поощрять «неонацистские, расистские настроения» украинской власти.

Экономика,Видео,Дмитрий Кулеба,Сергей Лавров,МИД,
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