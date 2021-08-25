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Украина просит у США гарантировать её государственный долг

ИА Regnum
1 час назад

Министерство финансов Украины хочет выпросить у США новых гарантий по государственному долгу страны.

Украина попросила у США гарантировать её государственный долг
Фото: president.gov.uapresident.gov.ua

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в интервью «Интерфакс-Украина», материал опубликован сегодня, 25 августа.

По словам Марченко, во время поездки в Вашингтон в июле 2021 года он уже обсуждал предоставление США новых гарантий по облигациям государственного долга Украины. Вместе с тем министр не дал четкого ответа, удалось ли достичь соответствующих договоренностей, отметив, что ключевой вопрос — возобновление отношений с МВФ.

«Ключевым условием такого решения будет продолжение сотрудничества с МВФ Правительство США рассматривает возможность предоставления гарантии Украине в таком формате, Украина является приоритетом, если такое решение примут», — отметил чиновник.

Также Марченко заявил, что стороны обсуждают и другие варианты возможной финансовой помощи Украине со стороны США. Он не уточнил, будет ли вопрос гарантий и другие финансовые проблемы обсуждаться в ходе визита президента Зеленского в Вашингтон 31 августа.

ИА REGNUM напоминает, что в период 2014—2016 гг., при президентстве Порошенко, Украина несколько раз выпускала еврооблигации под гарантии правительства США на 1 млрд долларов.

Экономика,Сергей Марченко,Международный валютный фонд,Интерфакс,ИА REGNUM,
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