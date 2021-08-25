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Талибы позвали российский бизнес в Афганистан

Елена Прошина
31 минуту назад

Движение «Талибан» (запрещено в РФ) заинтересовано в том, чтобы Россия приняла участие в развитии экономики Афганистана. Об этом в эфире «Соловьев Live» сообщил посол РФ в Кабуле Дмитрий Жернов.

Талибы позвали российский бизнес в Афганистан
Фото: ReutersReuters

"Талибы открыты к нашему участию в экономике, включая освоение недр", - сказал Жернов.

Он также сообщил, что, по его мнению, талибы заинтересованы в установлении мира со Средней Азией, что позволит развивать торговлю и экономическое сотрудничество, в том числе в сфере транспорта и энергетики.

Как рассказал дипломат, талибы сейчас «обустраиваются и начинают обустраивать страну». Он также выразил мнение, что альтернативы талибам нет.

«Это реальность во всех смыслах. Это реальность, которая контролирует не только столицу, но и уже всю страну», - сказал посол.

Жернов также отметил, что, если верить сигналам талибов, они «не за войну, а за мир».

Как сообщил дипломат, талибы настроены создать инклюизивное правительство.

«Это значит, что они предложат представителям разных национальностей войти в те или иные органы власти», - пояснил дипломат, добавив, что, по его информации, портфели уже раздаются.

Экономика,Талибан,
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