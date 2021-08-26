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Власти США ввели пошлины в 210 процентов на российские трубы

Lenta.ru
1 час назад

Министерство торговли США ввело антидемпинговые пошлины на импорт нескольких видов стальных труб из России и Южной Кореи. Об этом говорится в уведомлении на сайте Федерального реестра США.

Власти США ввели пошлины в 210% на российские трубы
Фото: ReutersReuters

Пошлины ввели на импорт бесшовных стандартных, магистральных и напорных труб из углеродистой и легированной стали. Для российских труб пошлина составила 209,72 процента, в то время как для корейских — всего 4,44 процента, а для украинских — 23,75 процента.

Решение о введении пошлин было принято после того, как в начале августа американские власти заявили, что в результате их ввоза американский промышленности был якобы «нанесен значительный ущерб».

В конце июня советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что США продолжат вводить санкции против российских компаний, связанных со строительством «Северного потока-2». При этом,накладывать ограничения на европейских партнеров Вашингтон не собирается, однако «готов вводить каждые 90 дней санкции против российских организаций, участвующих в строительстве».

Экономика,Джейк Салливан,Джозеф Байден,
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