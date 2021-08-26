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В Центробанке назвали источник денег на выплаты россиянам

Lenta.ruиещё 5
47 минут назад

Деньги на выплаты россиянам, анонсированные президентом страны Владимиром Путиным, будут взяты из дополнительных ненефтегазовых доходов и не повысят инфляцию. Об этом сообщила пресс-служба Центробанка России, передает ТАСС.

В ЦБ назвали источник денег на выплаты россиянам
Фото: ТАССТАСС

Представитель регулятора указал, что их использование уже заложено в параметры расходов на текущий год, является частью конфигурации бюджетного правила и учитывается в среднесрочном прогнозе по росту цен. Таким образом, в силу разового и ограниченного характера на проводимую ЦБ денежно-кредитную политику выплаты не повлияют.

Речь идет о выдаче по десять тысяч рублей всем пенсионерам, в том числе работающим, и по 15 тысяч рублей всем сотрудникам силовых ведомств. Глава Минфина Антон Силуанов предварительно оценил расходы на эти цели в 500 миллиардов рублей.

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В Центробанке уточнили, что сам характер расходов может оказать влияние на траекторию роста цен в отдельные месяцы. В зависимости от скорости использования средств инфляция может оказаться выше, но затем упадет.

Банк России начал ужесточать денежно-кредитную политику в марте этого года. На последнем заседании 23 июля совет директоров ЦБ принял решение повысить ее сразу на 1 процентный пункт, до 6,5 процента. Причиной для такого решения стал усиление инфляции и инфляционных ожиданий населения.

Несмотря на такое решение к 23 августа годовая инфляция ускорилась до 6,67 процента, что выше пятилетнего максимума в 6,6 процента. Перед этим, 2 августа, были начаты выплаты по 10 тысяч рублей на ребенка семьям с детьми школьного возраста.

Экономика,Антон Силуанов,Владимир Путин,Центральный банк России,Минфин,
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