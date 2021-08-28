Пентагон запретил военным базам в ЕC покупать энергоресурсы у РФ

Минобороны США запретило своим военным базам, расположенным в Европе, заключать контракты на покупку энергоресурсов у России. Об этом говорится в официальном издании американского правительства Federal Register.

Фото: Florion Goga / Reuters Florion Goga / Reuters

Пентагон внес изменения в приложение к Федеральному положению о военных закупках (DFARS) «для усиления энергетической безопасности в Европе». При этом на объекты в Азии запрет не распространяется — к примеру, он не касается расположенных на этом континенте частей Турции, уточнили в военном ведомстве.

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США и Украина волнуются за Европу

20 августа президент США Джо Байден издал указ, предполагающий принятие дополнительных мер против «определенных российских трубопроводов для экспорта энергоресурсов в случае чрезвычайной ситуации в стране». Речь идет о проектах, которые якобы ослабляют энергетическую безопасность в Европе (в том числе на Украине), а также «восточного фланга НАТО и Евросоюза». Госсекретарь США Энтони Блинкен также анонсировал принятие новых запретов в отношении российских компаний. Госдепартамент предоставил в Конгресс США отчет, где названы объекты санкций.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев видит в российском газопроводе «Северный поток-2» опасное геополитическое оружие Кремля. По словам Зеленского, он не очень верит, что все обязательства по соглашению будут выполнены. Глава украинского государства сказал, что попросит американского лидера Джо Байдена вмешаться в ситуацию. Зеленский также указал, что заключенная между США и ФРГ сделка по «Северному потоку-2» не может гарантировать энергетическую безопасность Украине и несет угрозу всем странам Евросоюза. По его словам, весь мир осознает губительность транзита газа по «Северному потоку-2», который приведет к острому дефициту газа на Украине из-за завышенных цен.

В России считают газопровод исключительно коммерческим

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал плюсы «Северного потока-2» для Европы. По его словам, утверждения, будто газопровод усилит их зависимость от газа из России, необоснованны. Он заявил, что «Северный поток-2» укрепит энергетическую безопасность Европы на десятилетия вперед. «Рассматриваем строительство газопровода "Северный поток-2" как исключительно коммерческий, взаимовыгодный проект», — сказал Лавров.

Министр подчеркнул, что с вводом газопровода в эксплуатацию будет обеспечена дополнительная диверсификация маршрутов транзита газа без увеличения его объемов на данный момент. Кроме того, устойчивые поставки газа европейским потребителям можно будет осуществлять по кратчайшему пути, это приведет к снижению «экологического следа» от его транспортировки. «Именно поэтому заинтересованные в проекте европейские столицы твердо выступают за завершение строительства газопровода», — подчеркнул глава ведомства.

Страсти по «Потоку»

27 августа стало известно, что немецкие чиновники предложили «Газпрому» продать оператора «Северного потока-2». Ограничение мощности «Северного потока-2», связанное с действием обновленной газовой директивы Евросоюза, можно обойти лишь в том случае, если «Газпром» продаст газопровод. Поражение Nord Stream 2 AG (дочерняя компания «Газпрома») в Высшем земельном суде Дюссельдорфа, если его не удастся оспорить, фактически означает, что российская компания сможет использовать лишь половину мощности газопровода. Европейские правила требуют, чтобы добывающая компания и оператор инфраструктуры были разделены. В противном случае 50 процентов мощностей должно быть зарезервировано под независимого поставщика. Однако в России «Газпром» обладает монопольным правом на экспорт газа по трубопроводу, так что ни одна компания не сможет заполнить вторую половину трубы.